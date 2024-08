Il Sistema Made in Italy: Vanna Fadini Promuove la Difesa della Creatività e dei Know-How nell’Era degli Attacchi Informatici

8 Agosto 2024

(Adnkronos) – Roma, 8 Agosto 2024. La Fondazione Creativi Italiani, guidata dalla Presidente Vanna Fadini, si impegna a difendere e promuovere la creatività e i know-how italiani nell’era digitale.

Con l’aumento degli attacchi informatici, proteggere il patrimonio culturale e industriale del Made in Italy diventa una priorità assoluta.

La missione di rigenerazione culturale e urbana della fondazione assume anche la necessità di concentrarsi sull’implementazione di misure di sicurezza avanzate per proteggere il patrimonio di conoscenze e tecnologie italiane nei settori che contraddistinguano il Made in Italy.

Attraverso collaborazioni con esperti internazionali di cybersecurity, la Fondazione offre il proprio contributo per garantire che le eccellenze italiane siano protette dalle minacce digitali.

“Il Made in Italy è sinonimo di stile, qualità e innovazione. In un’epoca in cui gli attacchi informatici sono sempre più frequenti, è essenziale adottare misure preventive per proteggere il nostro patrimonio creativo,” dichiara Vanna Fadini. “La nostra missione è sostenere la creatività italiana e garantire che le nostre tradizioni e competenze siano al sicuro.”

La Fondazione Creativi Italiani sta lavorando a stretto contatto con istituti di ricerca e aziende tecnologiche per sviluppare soluzioni innovative che proteggano il know-how italiano.

Attraverso workshop e programmi di formazione, la fondazione offre alle imprese gli strumenti necessari per affrontare le minacce digitali.

Protezione del Patrimonio Culturale

● Cybersecurity Avanzata: Implementare tecnologie di sicurezza all’avanguardia per proteggere i dati e le innovazioni italiane.

● Formazione e Consapevolezza: Educare le imprese sulle migliori pratiche per prevenire e mitigare gli attacchi informatici.

Promozione del Know-How Italiano

● Workshop e Seminari: Organizzare eventi formativi per condividere conoscenze e competenze nel campo della sicurezza informatica applicata al Made in Italy.

● Collaborazioni Strategiche: Lavorare con università e centri di ricerca pubblici e privati per sviluppare soluzioni su misura per le esigenze del settore creativo italiano.

“Difendere la nostra creatività significa difendere la nostra identità e il nostro futuro. La Fondazione Creativi Italiani offre il proprio impegno per contribuire a garantire che le nostre eccellenze siano protette e valorizzate, anche in un mondo sempre più digitalizzato,” aggiunge Vanna Fadini.

L’iniziativa, infatti, mira a definire le regole per un ambiente sicuro e resiliente in cui le imprese creative italiane possano prosperare, proteggendo e promuovendo le loro innovazioni.

Questo progetto è un contributo utile a garantire che il Made in Italy continui a essere un simbolo di eccellenza e qualità nel mondo.

Contatti per Ulteriori Informazioni

Per maggiori dettagli sui progetti di rigenerazione culturale e urbana e sulle iniziative della Fondazione Creativi Italiani, visitare il sito ufficiale www.creativitaliani.it o contattare:

Email: segreteria@creativitaliani.it

Telefono: 06 68 58 92 65

Mobile: 371 44 84 807