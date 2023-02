Il software industriale in cloud è alla base dell’ approccio intelligente e agile alla trasformazione digitale.

Febbraio 22, 2023

Il whitepaper di Frost & Sullivan spiega perché il software cloud-based rappresenta la piattaforma ideale per l’agilità e la capacità di adattamento.

BRUXELLES, 22 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia la disponibilità di un whitepaper pubblicato da Frost & Sullivan che illustra le caratteristiche del software basato su cloud, con particolare riferimento alla trasformazione digitale.

Il whitepaper analizza le sfide e le opportunità da diverse prospettive (a livello di settore, cliente, tecnologia e gestione operativa) e spiega perché agilità e capacità di adattamento , da ogni punto di vista , sono essenziali alla luce delle crescenti avversità e dei cambiamenti radicali che stanno interessando il settore.

La chiave per raggiungere risultati salienti risiede nella disponibilità di strumenti che supportino metodologie di lavoro altamente flessibili, e i software cloud-based vengono ritenuti quelli che offrono il maggior valore operativo.

La relazione cita la piattaforma di produzione intelligente Plex, una soluzione SaaS modulare e multi-tenant di Rockwell Automation, disponibile tramite il cloud pubblico, Microsoft Azure. Adatta per operazioni di qualsiasi dimensione, Plex è una piattaforma collaudata a livello settoriale per le aziende che vogliono intraprendere una trasformazione digitale.

Sachin Mathur, EMEA director of software and control di Rockwell Automation, afferma: «L’agilità nel mondo reale richiede agilità anche nel mondo digitale, motivo per cui le soluzioni software basate su cloud altamente adattive stanno diventando la forza dominante. Plex è un esempio ideale di una soluzione software che si adatta alle esigenze specifiche di un’azienda e funge da guida per tutto il suo percorso di trasformazione e oltre».

Per scoprire come e perché sfruttare la potenza delle soluzioni intelligenti basate su cloud, scarichi una copia gratuita del rapporto Frost & Sullivan.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 26.000 dipendenti e supporta i clienti in oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise in tutte le aziende industriali, visiti il sito web www.rockwellautomation.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

