Il “T-Manga” taiwanese debutta alla Japan Expo di Parigi

Luglio 24, 2023

CNA | Di Ting-Hsuan Tseng e Chao Yen-hsiang

PARIGI, 24 luglio 2023 /PRNewswire/ — Il Taiwan Creative Content Agent (TAICCA) ha collaborato con Mangas.io, una piattaforma francese di fumetti digitali in abbonamento, per presentare 18 fumetti taiwanesi alla Japan Expo tenutasi a Parigi dal 13 al 16 luglio.

Il TAICCA aveva avuto l’idea di presentare dei fumetti taiwanesi allo stand di Mangas.io in parte per l’influenza giapponese sui “T-Manga” taiwanesi, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia durante la fiera.

Secondo il TAICCA, i lettori francesi hanno già una certa familiarità con lo stile dei manga: negli ultimi anni le vendite di queste opere in Francia hanno già superato quelle dei fumetti locali franco-belgi (Bande dessinée).

Il TAICCA è un’organizzazione professionale intermediaria controllata dal Ministero della Cultura di Taiwan che promuove lo sviluppo delle industrie culturali del Paese.

Yun Inada, direttore Operations di Manga.io, ha dichiarato alla CNA che “T-Manga” ha l’opportunità di prosperare nel mercato francese, dato che i diritti digitali dei fumetti giapponesi e sudcoreani sono relativamente difficili da ottenere per gli editori europei.

Uno dei titoli taiwanesi presenti allo stand di Mangas.io è il vincitore del Golden Comic Awards Comic of the Year di Xiaodao, “The Lion In Manga Library”, che racconta la storia del proprietario di una libreria ed ex campione di Go che incontra un misterioso giovane con in mano un “coupon dei desideri”.

Il giorno dell’inaugurazione del Japan Expo, che dovrebbe attirare 250.000 visitatori per quattro giorni, Inada ha elogiato lo stile pittorico a inchiostro e le narrazioni eclettiche dei fumetti taiwanesi.

Inada ha detto che Taiwan potrebbe imparare dalla Corea del Sud creando una strategia promozionale completa che faccia leva su musica, film, serie TV, cibo e fumetti del Paese.

Enditem/ASG

Contatto per i media:

Sig.ra Leila Lee leila.lee@taicca.tw

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/il-t-manga-taiwanese-debutta-alla-japan-expo-di-parigi-301883708.html