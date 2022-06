IL TORNEO GATORADE® 5V5 INCORONA I FUTURI G.O.A.T. (“Greatest Of All Time”) PRIMA DELLA FINALE DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Giugno 3, 2022

PARIGI, 2 giugno 2022 /PRNewswire/ — Le squadre “Speedy Blue” dalla Tailandia e “Orange Bolts” dall’America Latina sono state proclamate campioni mondiali dell’edizione 2022 del torneo di calcio Gatorade® 5v5 a Parigi. Per celebrare la partnership di lunga data del marchio con la UEFA Champions League e UEFA Women’s Football, il torneo annuale di Gatorade continua a ispirare le nuove generazioni di atleti e promuovere pari opportunità nello sport per i ragazzi eper le ragazze.

Le combattutissime finali mondiali della competizione a cinque per ragazzi dai 14 ai 16 anni hanno visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta l’America Latina, l’Asia e l’Europa. Ogni squadra aveva precedentemente conquistato un meritato titolo nazionale qualificandosi per questa irripetibile esperienza, tra cui la squadra vincitrice del primo torneo femminile in assoluto di Gatorade, che ha coinciso con la finale della UEFA Women’s Champions League 2022 disputata a Torino, in Italia.

Per promuovere i giovani talenti e aiutarli a raggiungere prestazioni eccezionali, Gatorade ha invitato tutti i finalisti a un evento formativo intensivo con le leggende del calcio Roberto Carlos, Robert Pires e Asmir Begovic. Gli atleti erano a disposizione per fornire consigli qualificati volti a rafforzare e migliorare il loro gioco mentale e fisico prima delle finali. Inoltre, i futuri GOAT (“Greatest Of All Time”, “i più grandi di tutti i tempi”) hanno avuto l’opportunità di allenarsi con i coach della Barça Academy, la scuola calcio ufficiale del FC Barcelona che ha forgiato alcuni dei migliori talenti al mondo, e , che ha ospitato una masterclass secondo la metodologia “La Masia”.

Asmir Begović, Gatorade ambassador e portiere della Premier League, ha commentato: “Il torneo di calcio Gatorade® 5v5 offre una grande opportunità per i giovani di tutto il mondo di mostrare il loro vero talento. La formazione e le opportunità che Gatorade offre a questi giovani atleti sono davvero unici: è stato fantastico allenare i finalisti e, si spera, perfezionare le loro competenze. L’entusiasmo e la dedizione che i team hanno dedicato alla formazione e alla competizione sono stati un’importante fonte di ispirazione. Congratulazioni al club maschile Speedy Blue e al club femminile Orange Bolts per la vittoria!”

Quest’anno Gatorade ha continuato a offrire momenti unici ai giovani atleti , che hanno avuto la sorprendente possibilità di disputare un “Legends Match” contro le stelle maschili e femminili della UEFA Champions League, tra cui Cafu, Luis Garcia e Karen Carney. In vista delle finali globali, i finalisti sono scesi in campo per giocare fianco a fianco con alcuni dei migliori giocatori.

Mark Kirkham, SVP e Chief Marketing Officer di PepsiCo, ha commentato: “Fin dalla sua ideazione, il programma di calcio Gatorade 5v5 ha creato esperienze tangibili e formative per oltre 100.000 giovani atleti dilettanti di tutto il mondo. Dopo una pausa di due anni, Gatorade 5v5 dimostra le nostre ambizioni a lungo termine di sostenere questi atleti nel loro viaggio, offrendo opportunità, risorse e accesso a competenze di livello mondiale lungo il percorso. Partecipare alle finali 5v5 a Parigi con gli atleti per testimoniare la dedizione e la passione necessarie per rappresentare il proprio Paese e competere su un palcoscenico globale è stato incredibile. Siamo entusiasti di vederli continuare a raggiungere grandi risultati nella loro carriera”.

Giunto alla quinta edizione, il torneo di calcio Gatorade 5v5 ha contribuito a far crescere lo sport del calcio in tutto il mondo. Cresciuto da modesti inizi fino a includere squadre provenienti da oltre 17 Paesi, il torneo offre ai giovani la possibilità di eccellere nello sport e imparare in prima persona cosa c’è alla base del successo. Quest’anno, in occasione delle finali globali, i giocatori hanno ricevuto sessioni di mentoring su idratazione e nutrizione sportiva con esperti mondiali del Gatorade Sports Science Institute. Hanno inoltre partecipato ai test del sudore con le Gx Sweat Patches, regolarmente utilizzate dagli atleti professionisti: un dispositivo indossabile unico sul mercato che rivela il profilo personale del sudore degli atleti e consente consigli personalizzati per l’idratazione sportiva.

La creazione di cambiamenti positivi non si limita solo al campo durante le finali globali. Il programma 2022 ha visto Gatorade concentrarsi sull’uso del packaging sostenibile in occasione dell’evento nell’ambito del programma di trasformazione PepsiCo Positive (pep+), che pone la sostenibilità al centro di come PepsiCo e i suoi marchi creano valore e crescita rispettando le soglie di sostenibilità del pianeta e ispirando un cambiamento positivo per la Terra e le persone. In stretta collaborazione con UEFA, Gatorade ha fornito a tutti i giocatori bottiglie riutilizzabili e bottiglie realizzate in 100% plastica riciclata. L’idratazione è avvenuta anche attraverso innovative capsule edibili contenenti la bevanda sportiva e le polveri Gatorade somministrate tramite un erogatore in bicchieri di carta. Le divise dei giocatori sono state prodotte utilizzando una miscela di poliestere/cotone riciclato da produttori certificati OEKO-TEX/ISO e confezionate con materiali biodegradabili.

Essendo una delle aziende alimentari e delle bevande che godono della migliore reputazione al mondo, PepsiCo intende sfruttare la sua portata e la sua influenza per contribuire a cambiare il modo in cui la società produce, utilizza e smaltisce gli imballaggi e ha adottato un approccio su più fronti per implementare soluzioni di imballaggio innovative, ridurre l’uso di plastica vergine e migliorare gli imballaggi per garantire che siano riciclabili, compostabili, biodegradabili o riutilizzabili.

Note per i redattori

Per ulteriori informazioni, contattare: pepsicomediarelations@pepsico.com

Informazioni sui PepsiCoI prodotti PepsiCo sono apprezzati dai consumatori più di un miliardo di volte al giorno in oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo. PepsiCo ha generato oltre 79 miliardi di dollari di ricavi netti nel 2021, grazie a un portafoglio complementare di bevande e alimenti pratici che include Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. Il portafoglio di prodotti PepsiCo comprende un’ampia gamma di alimenti e bevande gustosi, tra cui molte marche iconiche che generano più di 1 miliardo di dollari ciascuno in vendite al dettaglio annuali stimate.

A guidare PepsiCo è la nostra visione di affermarci come leader globali nella produzione di bevande e alimenti pratici attraverso il nostro piano di trasformazione PepsiCo Positive (pep+). pep+ è la nostra trasformazione strategica end-to-end che pone la sostenibilità al centro di come creeremo valore e crescita operando entro le soglie disostenibilità del pianeta e ispirando un cambiamento positivo per la Terra e le persone. Per maggiori informazioni, visitare www.pepsico.com.

Informazioni su GatoradeThe Gatorade Company, una divisione di PepsiCo, fornisce innovazioni per le prestazioni sportive progettate per soddisfare le esigenze degli atleti a tutti i livelli competitivi e in un’ampia gamma di sport. Sostenuta da oltre 50 anni di studio dei migliori atleti del mondo e basata su anni di ricerca sull’idratazione e sulla nutrizione sportiva presso il Gatorade Sports Science Institute, Gatorade fornisce prodotti scientificamente formulati per soddisfare le esigenze di alimentazione sportiva degli atleti in tutte le fasi dell’attività atletica. Per ulteriori informazioni e per un elenco completo dei prodotti, visitare il sito www.gatorade.com.

Informazioni su GSSIFondato nel 1985, la missione del Gatorade Sports Science Institute (GSSI) è sempre stata quella di aiutare gli atleti a ottimizzare la loro salute e le loro prestazioni attraverso la ricerca e l’educazione all’idratazione e alla nutrizione sportiva. Gatorade si concentra su innovazioni significative e basate sulla scienza che contribuiscono a migliorare le prestazioni atletiche. In qualità di creatore della bevanda sportiva, la scienza è alla base del marchio e un elemento chiave della strategia a lungo termine, incentrata sulla convinzione che le prestazioni atletiche siano guidate dall’interno verso l’esterno.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1829502/PRNewswire1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1829503/PRNewswire2.jpg