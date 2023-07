Il tour operator Dirotta da Noi porta il settore nel futuro

Luglio 18, 2023

(Adnkronos) – Grazie a una piattaforma digitale innovativa, i clienti potranno vivere esperienze di viaggio virtuali ancora prima di prenotare

La digitalizzazione ha cambiato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo intorno a noi. Nel settore del turismo, la digitalizzazione ha aperto nuovi orizzonti, consentendo ai viaggiatori di programmare, prenotare e vivere esperienze sempre più immersive. Abbiamo intervistato Sara Calabrese, Ceo & Founder di Dirotta da Noi Tour Operator, e il product manager Giulio Clementini per parlare di una piattaforma innovativa che permetterà ai viaggiatori di sperimentare esperienze di viaggio virtuali prima di procedere con la prenotazione, per capire quali altre opportunità ci sono offerte dalle nuove tecnologie e come utilizzarle in modo consapevole per rinnovare il settore del tour operating.

“Iniziato nel 2019, il programma di digitalizzazione aziendale e innovazione tecnologica ha coinvolto tutti i reparti aziendali, in primis il settore della distribuzione, per poi abbracciare in maniera trasversale tutti i comparti interni fino a coinvolgere la creazione del prodotto stesso”, spiega Calabrese. “Grazie a questo processo siamo arrivati oggi ad offrire ad ogni viaggiatore la miglior proposta di viaggio possibile, personalizzando i risultati di ricerca in base ai sistemi di machine learning, sistema in continuo apprendimento che riesce a individuare la miglior vacanza in base agli interessi dei singoli clienti. Il nostro obiettivo è quello di proporre la giusta vacanza al giusto cliente nel momento in cui desidera prenotare, in un’ottica di omnicanalità, affinché l’esperienza di acquisto si adatti sempre di più alle esigenze del cliente. Ma non è tutto: la digitalizzazione ha migliorato anche i servizi di assistenza pre e post viaggio offerti dalla Dirotta da Noi. Ad esempio, l’introduzione di chatbot e assistenti virtuali via social consente ai viaggiatori di ottenere assistenza immediata e personalizzata. Inoltre, la realizzazione di tutti i documenti di viaggio online hanno semplificato i processi di check-in in hotel e in aeroporto, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva”.

“In tema di sostenibilità e impatto ambientale, la digitalizzazione ci ha permesso di risparmiare circa 714 kg di carta all’anno e di registrare ben 126 kWh di consumo annuo in meno, con un risparmio di polveri sottili paragonabili a quelle emesse da un motore diesel Euro IV in circa 420 km. Inoltre, adesso i viaggiatori possono accedere a informazioni riguardanti il loro viaggio comodamente dal luogo in cui si trovano, evitando spostamenti inutili e quindi impattando in maniera positiva sull’ambiente”.

“La condivisione, e quindi l’interazione tra le persone nel mondo digitale, è fondamentale. A tal proposito, grazie alla condivisione delle proprie esperienze di viaggio sui social media e sulla piattaforma onlinewww.dirottadanoi.net, le persone possono ispirarsi e scoprire nuove destinazioni, anche meno conosciute, oltre ad avere un’idea più autentica dei luoghi da visitare. La disponibilità di informazioni dettagliate sulle esperienze già vissute da altri viaggiatori attraverso recensioni e feedback, consentono di far avere una visione più realistica e di far prendere decisioni più informate ai futuri clienti, affinché la travel experience rispecchi le loro aspettative”.

“In Dirotta da Noi stiamo approcciando il tema della realtà virtuale e della realtà aumentata”, racconta Clementini. “Il nostro obiettivo è quello di permettere ai viaggiatori di esplorare i luoghi in cui soggiorneranno e le attrazioni che potranno visitare già durante il processo di prenotazione, ottenendo un assaggio virtuale dell’esperienza reale prima ancora di partire, in modo da prendere decisioni sempre più consapevoli stando comodamente a casa propria. Un vero e proprio utilizzo innovativo del Metaverso, un sistema che offre agli utenti anche la possibilità di interagire con il luogo in cui si trovano e con altri utenti che stanno vivendo la stessa esperienza virtuale nello stesso momento. In questo modo vogliamo promuovere l’interazione e la condivisione tra gli utenti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza degli utenti, garantendo la protezione dei loro dati sensibili e delle informazioni personali che condivideranno sulla piattaforma online”.

“Certamente. La digitalizzazione ci ha aperto a nuove opportunità e noi di Dirotta da Noi cerchiamo costantemente di coglierle e di sfruttarle al meglio per offrire ai viaggiatori un servizio di acquisto sempre più personalizzato, immersivo ed efficiente. Questo progetto, in continuo sviluppo, va proprio in questa direzione, ma l’aspetto umano avrà sempre un ruolo fondamentale all’interno delle nostre iniziative: creare spazi di confronto e condivisione aiuterà a rendere sempre più autentica e indimenticabile l’esperienza di viaggio”.

https://www.dirottadanoi.net/