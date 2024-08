Il turismo saudita lancia la campagna “This Land is Calling”, un irresistibile invito a scoprire il cuore dell’Arabia

30 Agosto 2024

RIYADH, Arabia Saudita, 30 agosto 2024 /PRNewswire/ — Il brand turistico nazionale saudita ‘Saudi, Welcome to Arabia’ (Benvenuti in Arabia Saudita) presenta la sua nuova e irresistibile campagna internazionale, “This Land is Calling”. Lanciata nel Regno Unito, in Francia, in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, “This Land is Calling” si basa sulle impressioni dei visitatori in Arabia Saudita e mostra la profondità e l’ampiezza di una terra che per molti è ancora ricca di mistero. Attraverso la protagonista femminile, lo spettatore viene trasportato in un vorticoso viaggio nel tempo e nello spazio, e nel frattempo scopre l’Arabia Saudita come Cuore dell’Arabia.

La campagna rende omaggio allo spirito di avventura e al senso di meraviglia che di cui è intriso il paesaggio saudita, con i suoi luoghi mistici e le tradizioni moderne che permangono radicate in un passato più semplice. Il film segue le avventure di un’esploratrice in un territorio a lei sconosciuto, in un viaggio di scoperta. Celebra l’Arabia Saudita in tutta la sua bellezza e complessità, dalle dune ondulate e dalle montagne innevate ai coralli vivaci del Mar Rosso, in uno sguardo viscerale su un paese dalle mille sfaccettature, dove i monumenti sono cristallizzati nel tempo e la storia può essere vista, toccata e sentita. Lo spettatore viene trasportato in un mondo sconosciuto in cui ogni momento è una rivelazione: l’Arabia Saudita è una terra di gioia e di accoglienza, che porta i viaggiatori a spingersi oltre i confini della propria immaginazione.

“This Land is Calling” racconta la straordinaria tradizione saudita, la sua rapida trasformazione in una dinamica destinazione globale e la calda accoglienza della sua gente. Inizialmente l’eroina del film è timorosa: è una viaggiatrice solitaria che vive l’esperienza della leggendaria e calorosa accoglienza saudita nel corso di un’enigmatica ricerca attraverso le spettacolari località del Paese.

Il video suggerisce anche un messaggio più profondo: oltre al calore dell’accoglienza, l’Arabia Saudita rimane una terra di novità per i viaggiatori, un luogo ricco di esclusivi tesori culturali e naturali arabi, tutti da scoprire, che ne fanno una nuova ed entusiasmante meta turistica. Le parole dell’eroina del film, “Sono stata la prima, ma non sarò l’ultima”, rappresentano un potente invito ad agire.

Il video sorprende e incuriosisce perché mostra un lato meno noto dell’Arabia Saudita: la sua vasta geografia, la diversità del territorio e le meraviglie umane e naturali, dalle limpide acque turchesi del Mar Rosso alle lussureggianti montagne di Aseer, dalle dinamiche città di Riyadh e Jeddah agli iconici siti patrimonio UNESCO dell’umanità come Diriyah, Hegra e Al Balad.

La campagna, realizzata in collaborazione con la pluripremiata agenzia creativa BETC, raggiungerà il pubblico attraverso un approccio multipiattaforma e fungerà da vetrina per una serie di iniziative, volte ad ampliare le prospettive e a creare un ponte tra le culture nel corso dei prossimi mesi.

Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo e presidente del consiglio di amministrazione dell’Autorità Saudita per il Turismo, afferma: “È con entusiasmo che invitiamo il mondo a scoprire la dinamica evoluzione dell’Arabia Saudita. Questa campagna celebra la combinazione unica di tradizioni secolari e di modernità all’avanguardia che caratterizza il nostro paese. Mentre lavoriamo per realizzare la Saudi Vision 2030, il nostro obiettivo è quello di mettere in risalto lo spirito innovativo, la ricchezza culturale e gli splendidi paesaggi del regno, e di posizionarci come una delle principali mete turistiche internazionali. Siamo entusiasti di condividere una visione in cui i nostri tesori storici e i risultati moderni creano un’esperienza indimenticabile per i visitatori di tutto il mondo”.

Fahd Hamidaddin, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità Saudita per il Turismo, ha aggiunto: “L’iniziativa ‘This Land is Calling’ è un invito visivamente incredibile dall’Arabia Saudita al resto del mondo. Sviluppato attraverso le impressioni provate dai visitatori in questo paese, il film è un’ode all’affascinante dualità tra l’illustre passato e l’ambizioso futuro del nostro paese. Riflette la nostra ricerca della perfezione: un ciclo di apprendimento continuo, radicato nei dati, mentre ripetiamo e sviluppiamo la nostra offerta, che mira a promuovere questo percorso di crescita come destinazione preferita rivolta a tutti. Con questa campagna vogliamo accendere la curiosità del viaggiatore alla ricerca delle emozioni di un’esperienza totalmente nuova, che si tratti di cultura, avventura, sport o intrattenimento. L’Arabia Saudita ha registrato una crescita eccezionale della domanda, con un incremento del 73% nella media annuale di turisti provenienti da Europa e Stati Uniti. Continuiamo a collaborare con partner locali e globali per ampliare e arricchire la nostra offerta, perché i 150 milioni di turisti che accoglieremo entro il 2030 possano davvero vivere il cuore pulsante dell’Arabia”.

L’Arabia Saudita è uno dei paesi in prima linea nella proposta di una nuova era nel turismo, tramite la creazione di destinazioni nuove e incredibili, oltre che di esperienze spettacolari, promuovendo la sostenibilità e producendo eventi di altissimo livello nei settori della cultura, dell’intrattenimento e dello sport. L’incredibile serie di eventi proposti nell’intero corso dell’anno include Riyadh Season, AlUla’s Season e festival diversi, il patrimonio e le attrazioni culturali di JeddahAl Balad, SoundStorm MDL Beast , tra i maggiori festival musicali al mondo, Saudi Arabian F1 Grand Prix, Dakar Rally e Saudi Cup, tra molti altri.

È possibile prenotare la visita di tutti i siti del film, e i turisti possono creare la propria avventura con i pacchetti disponibili su www.visitsaudi.com.

L’Arabia Saudita ospita oltre 10.000 siti archeologici e otto siti UNESCO patrimonio dell’umanità, a cui si aggiunge il sito più recente, l’area archeologica di Al-Faw, celebrata questo mese.

“This Land is Calling” incarna l’accoglienza dell’Arabia Saudita rivolta a tutto il mondo e mette in mostra l’ineguagliabile mix di ospitalità e dinamica offerta di questo paese. La campagna si ispira alla ricca tradizione e ai moderni progressi che caratterizzano la nazione. Con l’ambizioso obiettivo di attrarre 150 milioni di turisti entro il 2030, l’Arabia Saudita invita i visitatori a esplorare il cuore dell’Arabia.

L’ingresso in Arabia Saudita

Visitare l’Arabia Saudita non è mai stato così facile: le iniziative in materia di visti sono state costantemente sviluppate, con il programma eVisa che ora include 66 paesi e regioni amministrative speciali, il visto per i residenti nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) e il visto di scalo gratuito di 96 ore. Possono richiedere il visto elettronico immediato i titolari di visto statunitense, britannico o dell’area Schengen, oltre ai residenti del Regno Unito, degli Stati Uniti o dell’Unione europea.

Attualmente l’Arabia Saudita è collegata a 175 aeroporti, oltre la metà rispetto al nostro obiettivo di 250 destinazioni, con 14 nuove rotte internazionali lanciate nel 2024.

Visit Saudi mette a disposizione dei viaggiatori che necessitano di assistenza o chiarimenti una linea telefonica di assistenza turistica attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (comporre il numero 930). Per saperne di più e per pianificare il viaggio visitare il sito Visit Saudi.

Informazioni su Saudi, Welcome to Arabia

Saudi, Welcome to Arabia è un dinamico brand di beni di consumo che punta a condividere l’Arabia Saudita con il mondo e ad accogliere i viaggiatori nell’esplorazione delle ricche offerte del paese. Il ruolo del brand è promuovere l’industria turistica del paese attraverso campagne di sensibilizzazione e fornire una gamma completa di informazioni e risorse ai viaggiatori, per aiutarli a pianificare e a godersi viaggi indimenticabili. L’Arabia Saudita, cuore dell’Arabia, è la destinazione in più rapida crescita al mondo e rappresenta la nuova meta più entusiasmante in ogni momento dell’anno.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2491606/Saudi_Tourism_Authority.mp4 / https://www.youtube.com/watch?v=R6D7jQI4BD0Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2491577/Saudi_Tourism_Authority_2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2491578/Saudi_Tourism_Authority_3.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2491579/Saudi_Tourism_Authority_4.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2491581/Saudi_Tourism_Authority_5.jpg

