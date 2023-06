Il viaggio di LASIT nel mondo vibrante della marcatura e incisione laser

Giugno 13, 2023

(Napoli, 14/06/2023) – Napoli, 13/06/2023 – Immaginate un mondo in cui l’arte incontra la tecnologia, un universo in cui piccoli fasci di luce danzano sul metallo, sul vetro, sulla plastica, trasformando la superficie inanimata in un racconto indelebile. Questo è il mondo della marcatura laser, un settore in rapida espansione che rivoluziona il modo in cui concepiamo la produzione.

L’anima di questa rivoluzione ha un nome: LASIT. Con radici profonde in Italia (www.LASIT.it), e rami che si estendono in Stati Uniti (www.LASITlaser.com), Spagna (www.LASITlaser.es), Germania (www.LASITlaser.de) e Polonia (LASITlaser.pl), e prossimamente anche in Malesia e UK; LASIT non è solo un’azienda, ma un attore globale che sta ridefinendo i confini della tecnologia laser.

Tutto è iniziato più di trent’anni fa, in un piccolo laboratorio in Italia, a Vico Equense in provincia di Napoli da un’idea di Marco Ievoli e Candida Colonna, ed ancora tutt’oggi i titolari dell’azienda. L’ambizione di rendere la marcatura un processo più preciso, veloce ed efficiente ha portato LASIT a diventare uno dei leader globali nel settore della marcatura laser.

Il cuore pulsante della tecnologia LASIT è il laser, un fascio di luce concentrato che può incidere, tagliare, marcare con una precisione, qualità e velocità senza precedenti. Ma c’è di più: ogni macchina LASIT è un concentrato di innovazione, frutto di un impegno costante in ricerca e sviluppo. Ecco perché le loro macchine non sono semplici strumenti, ma veri e propri capolavori di tecnologia.

Un abbraccio globale

LASIT è presente in diversi paesi del mondo, pronta a rispondere alle esigenze dei clienti con rapidità e competenza. Le sue filiali, dislocate strategicamente, sono il simbolo di un impegno che va oltre i confini nazionali: portare la migliore tecnologia di marcatura laser a ogni angolo del pianeta. Inoltre garantisce assistenza continua ai propri clienti in caso di necessità.

Il settore della marcatura laser è in piena espansione. Secondo le ultime ricerche di mercato, si prevede una crescita annuale composta (CAGR) del 6,0% dal 2023 al 2028. Questo mercato in crescita rappresenta una vasta gamma di opportunità e sfide, e LASIT è pronta ad affrontarle con lo stesso spirito innovativo e la stessa passione che l’hanno portata fin qui. Oltre al mondo della marcatura laser, LASIT sta sviluppando nuove soluzioni ad Hoc anche per il mondo della Saldatura e Rimozione Ruggine. Due Aree tecnologiche che negli ultimi anni hanno richiesto la marcatura per soddisfare le loro esigenze.

Nata in Italia e con sedi in Stati Uniti, Spagna, Germania e Polonia, LASIT è un’azienda che ha fatto della marcatura laser la sua missione. Oltre trent’anni di esperienza, una vocazione all’innovazione e un’attenzione maniacale per i dettagli la rendono una delle realtà più dinamiche e stimolanti del settore.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dell’azienda (https://www.LASIT.it/).

