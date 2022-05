Il Vision Impact Institute collabora con alcuni partner per tutelare la salute della vista delle popolazioni vulnerabili di Panama

Maggio 26, 2022

L’impegno congiunto amplierà l’accesso alle cure oculistiche e fornirà visite e servizi gratuiti

DALLAS, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ — Il Vision Impact Institute (VII) è lieto di entrare a far parte di una partnership che offre servizi oculistici alle popolazioni vulnerabili di Panama. La partnership include Lions Club Penonome, Panama, Universidad Especializada de las Americas (UDELAS)Panama, la School of Optometry della Inter American University di Porto Rico, Vision for Life – Essilor, Optometry Giving Sight e VOSH International. Insieme, questi gruppi eseguiranno visite oculistiche complete, forniranno occhiali, diagnosticheranno problemi di vista, raccoglieranno dati e sensibilizzeranno l’opinione pubblica sull’importanza della salute della vista per circa 1.500 persone nella comunità Guna Nega di Panama City.

I gruppi nativi rappresentano il 12% della popolazione di Panama. La Guna Nega rappresenta il 20% di questa popolazione e ha accesso limitato e scarsa conoscenza dei servizi di assistenza oculistica.

“Panama ha circa 570.000 persone con disturbi della vista correggibili. Ciò crea un impatto sociale ed economico su tutte le popolazioni, comprese quelle vulnerabili”, afferma Judith Williams, Program Manager, Americhe, VII. “L’obiettivo di questa collaborazione fra ONG, accademici e filantropi – ovvero raggiungere tutti coloro che potrebbero non avere altre opportunità di vedere bene – è indicativo del nostro impegno volto a creare un mondo che assegni priorità a una buona qualità della vista per tutti. Il VII è entusiasta di far parte di questo cambiamento”.

“Oltre a fornire servizi umanitari, i dati ottenuti ci consentiranno di stabilire le caratteristiche degli errori di rifrazione e il livello di salute visiva delle persone di questa comunità”, affermano. Héctor Santiago e Damaris Pagán saranno i coordinatori delle visite da svolgere in sette giorni insieme a studenti e membri della facoltà della School of Optometry della Inter American University di Porto Rico.

L’ing. Mario Him, ex governatore del Distretto D-1 del Lions di Panama, concorda: “Si tratta di una straordinaria opportunità per i membri del Lions, insieme ad altri collaboratori, per soddisfare le esigenze della salute visiva delle comunità più vulnerabili di Panama”.

Il progetto proseguirà fino alla fine del 2022.

Informazioni sul Vision Impact Institute La missione del Vision Impact Institute è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ importanza della correzione e protezione della vista per rendere la qualità della vista una priorità globale. Il Vision Impact Institute è un’organizzazione no-profit registrata con il numero 501(c)(3), che riceve il sostegno del Fondo Vision for Life da Essilor, leader mondiale nell’ottica oftalmica.

