Febbraio 10, 2023

(Adnkronos) – Nuovo supporto digital al servizio del cliente: navigabile, interattivo, multipiattaforma, favorisce informazione e cultura di prodotto

Milano, 10 febbraio 2023 – Trony rompe gli schemi e si appresta a rivoluzionare l’approccio al mercato grazie al lancio del nuovo Volantino Navigabile.

Da sempre elemento strategico di comunicazione, anello di congiunzione tra negozio e clientela, il Volantino Trony entra in una nuova era e diventa digitale, interattivo, multipiattaforma. Un percorso che ha visto questo supporto trasformarsi negli anni da cartaceo a pdf sfogliabile, fino a diventare oggi un vero e proprio digital media che garantisce al lettore infiniti step di consultazione, interazione, approfondimento.

Un’esperienza immersiva e totalizzante che porta letteralmente il digitale nel punto vendita, fornendo nuove potenzialità sia agli addetti che alla clientela, per diffondere informazione e cultura su tutte le categorie merceologiche, sempre più ampie ed articolate, con un focus che si sposta in modo efficace dal prezzo al contenuto tecnico.

“Un lavoro complesso, risultato di una visione del business pienamente condivisa tra Soci e Sede Centrale”. Ha affermato Stefano Belingheri, Direttore Generale di G.R.E. S.p.A. “Definiamo oggi un percorso che ha consentito alla nostra insegna –grazie ad implementazioni strategiche e tecnologiche- di massimizzare efficienza ed operatività non soltanto sulla rete fisica ma anche rispetto ai nostri asset digitali”. Michele Pivello, Direttore Marketing e responsabile del progetto ha aggiunto: “Il lancio del nuovo Volantino Navigabile Trony, di fatto, aumenta le potenzialità del negozio in quanto costituisce uno strumento integrato di informazione e comunicazione a disposizione di aziende partner, punti vendita e clienti finali”.

I device digitali rappresentano un punto fermo nella vita quotidiana del consumatore, sempre più attivo nel reperire informazioni complete ed aggiornate in qualunque momento della giornata, spesso direttamente sul punto vendita. Parimenti, gli addetti alla vendita necessitano di un supporto aggiornato e consultabile per accompagnare il pubblico nella scelta delle soluzioni tecnologiche preferite. Il nuovo Volantino Navigabile Trony è in grado di semplificare il processo di informazione che accomuna negozi, addetti alla vendita e cliente finale. Un valido strumento di approfondimento per finalizzare in modo soddisfacente il processo d’acquisto, dando accesso a tutte le informazioni su caratteristiche dei prodotti, funzioni e tecnologie. Un nuovo punto di contatto tra pubblico ed insegna che valorizza i nuovi strumenti di comunicazione, consolida la relazione e, in definitiva, migliora la qualità dell’informazione. Sempre al servizio del pubblico.

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).