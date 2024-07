Il volo Roma-Seoul inizierà l’8 agosto e la tratta Barcellona-Seul verrà lanciata l’11 settembre

8 Luglio 2024

Voli operativi tre volte alla settimana, biglietti ora disponibili sul sito ufficiale

ROMA e BARCELLONA, Spagna, 8 luglio 2024 /PRNewswire/ — T’way Air, compagnia aerea low cost con sede in Corea del Sud, annuncia nuovi voli diretti da Roma a Seul (Incheon) e da Barcellona a Seul (Incheon), migliorando le opzioni di viaggio sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti tra la Corea e l’Europa.

Il volo diretto da Roma a Seul verrà inaugurato l’8 agosto 2024, seguito dal volo diretto da Barcellona a Seul l’11 settembre 2024. I biglietti per le rotte Roma-Seul e Barcellona-Seul possono essere prenotati sul sito ufficiale di T’way Air (https://www.twayair.com/).

T’way Air opererà tre voli settimanali da Roma a Seul – il martedì, il giovedì e la domenica – dall’aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino all’aeroporto internazionale di Incheon, a partire dall’8 agosto. Il volo partirà da Roma alle 21:15 e arriverà a Seul alle 16:10 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà da Seul alle 12:35 e atterrerà a Roma alle 19:15.

Il servizio Barcellona-Seoul inizierà l’11 settembre, con voli operativi tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. La partenza è prevista per le 20:50 dall’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat, con arrivo all’aeroporto internazionale di Incheon alle 16:10 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà da Seul alle 11:05 e arriverà a Barcellona alle 18:50. Gli orari dei voli potrebbero essere soggetti a modifiche.

I voli saranno operati con Airbus A330-200, dotato di 246 posti, di cui 18 in classe business saver. I passeggeri sia della classe business che della classe economica potranno usufruire di due pasti gratuiti per viaggio di sola andata.

“Siamo entusiasti di introdurre nuovi voli diretti, che collegano famose città europee con la Corea del Sud. Ciò contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a facilitare lo scambio di persone tra la Corea e l’Europa”, ha affermato Hong-Geun Jeong, amministratore delegato di T’way Air. “Queste nuove destinazioni offriranno ai nostri clienti un’altra interessante opzione al momento di pianificare la vacanza successiva.”

Nel maggio di quest’anno, T’way Air ha effettuato il suo volo inaugurale per Zagabria, in Croazia, come prima destinazione in Europa. La compagnia aerea prevede di continuare ad espandere la propria rete aggiungendo altre destinazioni, tra cui Parigi e Francoforte, nella seconda metà di quest’anno.

Informazioni su T’way Air

T’way Air Co., Ltd., con sede a Daegu, in Corea del Sud, è una delle principali compagnie aeree low cost (LCC) che offre viaggi aerei convenienti e affidabili dal 2010. T’way Air serve clienti in tutta l’Asia orientale, nel Sud-Est asiatico, in Asia centrale, Oceania ed Europa con una moderna flotta di Boeing B737-800 e Airbus A330. T’way Air continua ad espandere la propria rete globale, offrendo grande valore ai passeggeri di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.twayair.com.

Contatto con i media

Relazioni aziendali e con il pubblico di T’WAY AIR

twayef@twayair.com

Orario dei voli Roma (FCO) – Seul (ICN)

Orario dei voli Barcellona (BCN) – Seul (ICN)

