Il volto giovane del marketing: da Firenze Nexal, gli under 30 che puntano sulle relazioni

Gennaio 22, 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 gennaio 2024 – Per anni il marketing è stato associato a tecniche manipolatorie, con l’unico obiettivo di spingere le persone a comprare il più possibile. Ancora oggi, chi lavora nell’ambito capita che sia guardato con diffidenza, quasi come se volesse truffare il prossimo da un momento all’altro.

Fortunatamente, però, le cose stanno cambiando, anche grazie al nuovo approccio adottato da agenzie sempre più giovani. È il caso di Nexal, agenzia di Firenze con un team interamente under 30, fondata da Niccolò Parrini e Damiano Resta, che guarda al futuro e all’innovazione, mettendo al centro il fattore umano.

“Per noi e per molte altre aziende giovani che abbiamo avuto il piacere di incontrare, il marketing assume un nuovo significato: Relazione. – Spiegano i due fondatori Niccolò Parrini e Damiano Resta – Per noi non si tratta di vendere a tutti i costi, ma di ascoltare, comprendere e rispondere ai bisogni autentici dei clienti. Non siamo interessati ad usare leve psicologiche o offerte ingannevoli, miriamo, invece, a costruire un rapporto reale con il cliente. Ci impegniamo a capire profondamente i bisogni del cliente e a proporre soluzioni soltanto quando il nostro prodotto o servizio è veramente adeguato”.

Per questo motivo, Nexal non propone servizi da listino, confezionati allo stesso modo per tutti, ma offre una consulenza di comunicazione a 360° personalizzata per ogni cliente, che tiene conto degli obiettivi che vuole raggiungere. Non sono i clienti potenziali a chiedere un servizio, ma i consulenti a proporre quale sia quello più indicato dopo un lungo ed approfondito colloquio.

“Siamo diversi dalle agenzie tradizionali alle quali chiedi un sito, o di pubblicare dei post sui social, o di farti una grafica per un evento. – Spiegano Niccolò Parrini e Damiano Resta – Noi siamo un’agenzia di consulenza, ti affidi a noi se vuoi massimizzare i tuoi fatturati. Creiamo strategie con una visione di lungo periodo, fornendo report a 3 anni su dove faremo arrivare l’impresa. Ad esempio, abbiamo collaborato con imprese situate in luoghi sperduti, aiutandole ad ottenere sempre più prenotazioni, fino a fare sold-out, grazie a strategie mirate, abbiamo raddoppiato i fatturati di aziende che credevano di essere vicine alla chiusura, semplicemente riavvicinandole al loro pubblico in modi significativi e autentici”.

Molti i casi di successo dell’agenzia, sempre attenta ai nuovi trend e ai cambiamenti del mercato, con un occhio sempre rivolto alla ricerca. Proprio in queste settimane è previsto il lancio di due tecnologie di Intelligenza Artificiale realizzate per una cliente che offre consulenze di fitness rivolte a donne. In questo modo, potrà gestire in modo ancora più efficiente il suo business, velocizzando i processi, laddove avrebbe avuto bisogno del supporto di altre 2 persone.

Un caso di successo, un’azienda brillante ed in continua crescita fondata da due giovani, che, andando controcorrente, hanno scelto di restare in Italia, anziché scegliere uno di quei paesi esteri che avrebbero avuto molte più opportunità da offrire, sia in termini professionali, sia economici.

“Non abbiamo mai pensato di andarcene. Non si può vivere solo per i soldi. Abbiamo deciso di restare qua, per cambiare il nostro paese e contribuire a farlo tornare nella posizione mondiale che merita” dicono con orgoglio i due imprenditori toscani.

E per quanto riguarda il futuro, hanno le idee ben chiare: “Nel nostro quarto anno di attività siamo cresciuti del 50% in fatturato, in questo 2024 puntiamo a fare ancora meglio, spinti dai nostri nuovi servizi che abbiamo preparato per tutto il 2023 e che finalmente ora sono pronti per essere messi in commercio: lo sviluppo e l’adozione per le piccole/medie imprese di intelligenze artificiali. Fino a poco tempo fa, infatti, era impossibile immaginare implementazioni di IA nell’uso di tutti i giorni per le PMI visti gli enormi costi. Oggi tutto questo è diventato possibile con investimenti molto più contenuti e sostenuti anche da moltissimi bandi nazionali. Noi vogliamo far conoscere il potenziale di questi strumenti e applicarli nel concreto a più aziende possibili” concludono.

Per maggiori informazioni: https://nexal.it