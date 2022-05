Il WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – sarà il primo in Italia acquistabile in Bitcoin

Maggio 11, 2022

(Bologna, 11/05/2022) – Per la prima volta in Italia, ad esclusione degli eventi di settore, un Festival abiliterà gli acquisti con la famosa criptovaluta; al WMF2022, in programma dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini, va in scena una rivoluzione che rappresenta appieno lo spirito della manifestazione, che consiste nell’accelerazione innovativa e digitale del Paese. La possibilità è data grazie alla collaborazione con Tinkl.it, fornitrice della tecnologia preposta al pagamento in Bitcoin

Bologna, 11/05/2022 – L’edizione 2022 del WMF – il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale, quest’anno presso Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno – avvia una novità storica per il mondo delle fiere e dei festival introducendo la possibilità di pagare i ticket di ingresso in Bitcoin. Una svolta di grande portata per un Festival che ha da sempre puntato sull’innovazione digitale come strumento per la costruzione di un Paese tecnologicamente all’avanguardia.

Da anni il WMF sviluppa i temi delle criptovalute e delle Blockchain con speech, eventi e sale formative dedicate, mirando a favorire un dibattito ed una consapevolezza diffusa su un argomento di sempre più grande attualità. Grazie alla collaborazione con Tinkl.it che permetterà tecnicamente le transazioni, il WMF entra nella storia come il primo Festival Italiano a permettere il pagamento del biglietto di ingresso in Bitcoin.

Al WMF il tema criptovalute è al centro del dibattito sin dalle prime edizioni, e ha visto il supporto di speaker d’eccezione che hanno portato la loro esperienza e conoscenza sui palchi del Festival. Fra loro, Caterina Ferrara, fondatrice di Blockchain Ladies, Stefano Schiavio di Satispay e Demetrio Migliorati di Banca Mediolanum.

Il tema delle criptovalute e della loro evoluzione in prospettiva futura sarà ampiamente affrontato anche nell’edizione 2022 del Festival, portando avanti il dibattito nella sala interamente dedicata all’argomento il cui programma, in costruzione, sta andando a consolidarsi con ospiti selezionati. Fra in nomi già confermati, Luca Boiardi di The Crypto Gateway.

Il WMF continua ad abbracciare l’innovazione. Non solo tenendo vivo tramite la formazione l’interesse per una tematica le cui implicazioni future, ancora non del tutto esplorate, possono essere di grande impulso per l’innovazione tecnologia del paese, ma anche facendo sua quella stessa innovazione e realizzando concretamente il pagamento in Bitcoin per la sua platea di appassionati e seguaci.

WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l’appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell’innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un’Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF – ideato e prodotto da Search On Media Group – è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

