Il WMF si conferma evento di riferimento internazionale per l’ecosistema dell’imprenditoria innovativa: attese a Rimini oltre 1.000 startup da tutto il mondo

(Adnkronos) – Il WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini, ospiterà oltre 1.000 startup provenienti da tutto il mondo. Tra queste, centinaia presenteranno i propri progetti all’interno del World Startup Fest, l’evento internazionale di riferimento per startup, scaleup e investitori, davanti al pubblico del WMF in cui figurano i maggiori player dell’imprenditoria innovativa nel settore tecnologico e digitale. Tra gli eventi più attesi del World Startup Fest anche la finale della Startup Competition, la più grande competizione internazionale per startup, che vedrà le 6 finaliste della call sfidarsi sul Mainstage.

Torna al WMF – We Make Future il World Startup Fest, l’evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori, dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini. L’agenda è ricca di eventi, iniziative e incontri B2B volti ad accelerare il business matching tra startup e attori globali dell’open innovation, come investitori, VCs, corporate e business angel. Gli eventi del World Startup Fest avranno luogo all’interno di un intero padiglione della Fiera di Rimini: tra le attività rivolte al mondo dell’imprenditoria innovativa torneranno lo Startup District, l’area espositiva dedicata al mondo delle Startup e lo Startup Stage, il palco che vedrà alternarsi presentazioni e pitch di startup innovative italiane e internazionale. Inoltre, in programma sul Mainstage la finale della Startup Competition, la più grande competizione internazionale per startup. Attese durante la tre giorni più di 1.000 startup provenienti da più di 85 Paesi, che potranno cogliere l’occasione di presentare i propri progetti e servizi innovativi ad un pubblico altamente profilato di respiro internazionale.

World Startup Fest: l’appuntamento cardine dell’ecosistema dell’innovazione internazionale

Il World Startup Fest, l’evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori torna a Rimini dal 15 al 17 giugno. Tra le 1.000 le startup che si riuniranno a Rimini durante la tre giorni, più di 350 saranno presenti con uno stand all’interno dello Startup District, l’area espositiva riservata a startup e progetti innovativi da tutto il mondo, agli incontri B2B tra investitori e realtà innovative e agli eventi di business matching e networking.

La provenienza delle startup in questa edizione è quanto mai variegata, con realtà in arrivo da Egitto, Germania, Spagna, Polonia, UK, Giappone e Stati Uniti. Giungeranno a Rimini inoltre delegazioni di startup estere provenienti da Repubblica Ceca, Albania, Lituania, Germania e Grecia, selezionate durante le tappe dell’International Roadshow, il progetto del WMF che ha come obiettivo la costruzione di un ecosistema di imprenditorialità innovativa e sostenibile a livello globale e la generazione di un flusso di idee e progetti di stampo internazionale tra l’Italia e il mondo. Non solo: attese anche delegazioni da Paesi come Svizzera, Polonia, Croazia, Serbia, Palestina e Giordania e delegazioni di Startup da territori italiani comeMatera, Civita di Bagnoregio e Taranto, mete coinvolte nell’Italian Roadshow del WMF.

Ad oggi, presentata un’anteprima di 120 startup tra le oltre 200 che pitcheranno durante l’evento, selezionate dalla call Startup Competition e dagli eventi nazionali ed internazionali del WMF, che avranno l’opportunità nel contesto del World Startup Fest di presentare i propri pitch e mettersi in gioco davanti a investitori, innovation manager, corporate, incubatori e professionisti, che assegneranno alle migliori numerosi premi per sostenere lo sviluppo dei progetti di business. Fulcro dei pitch delle startup saranno le 12 sfide del Futuro individuate dal WMF per la creazione di un domani condiviso, inclusivo ed ecosostenibile. Particolarmente perorate le sfide Future of Cities and Communities, Future of Health, Future of Work, Future of Finance and Insurance e Future of Planet Earth. Tra le altre sfide sottoposte alle Startup figurano inoltre temi quali Learning & Education, Culture & Travel, Food & Agriculture, Retail & Customer Experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events

La finale della Startup Competition, co-condotta da Cosmano Lombardo e Diletta Leotta

Tra gli appuntamenti più attesi del World Startup Fest anche la finale della Startup Competition, la più grande competizione internazionale per startup che si terrà, come di consueto, sul Mainstage del WMF e sarà condotta da Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, insieme a Diletta Leotta. Durante l’evento si sfideranno le 6 startup finaliste, chiamate a presentare il proprio prodotto o servizio innovativo tramite una pitch competition, davanti ad un pubblico internazionale composto da player dell’ecosistema dell’innovazione tra cui VCs e fondi di investimento e ai partecipanti del WMF, che prevede per il 2023 oltre 60.000 presenze da tutto il mondo.

WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 60.000 presenze attese da 85 paesi, più di 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori, e oltre 90 stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

