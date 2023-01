Ila International, Bergamo: “Giardini verticali e piante seminaturali, quando la natura incontra l’arte del design”

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – Progettazione e realizzazione di interni ‘green’ made in Italy, il Jungle Concept Design reinventa gli spazi architettonici

Bergamo,17/01/2023. Le piante seminaturali ed i giardini verticali firmati Ila International sono delle vere e proprie opere d’arte, pezzi unici ‘made in Italy’. In perfetto connubio con l’architettura contemporanea, danno vita ad un universo di visioni creative legate al lussureggiante mondo della flora.

Per Ila International arredare gli spazi indoor con piante seminaturali non è un semplice atto estetico ma una filosofia di vita, espressa magistralmente attraverso creazioni ispirate al Jungle Concept Design.

“La natura è il vero focus per un autentico design: conoscenza, studio e passione ci consentono di esprimerlo al meglio”, spiega Francis Mundackal – direttore creativo. “Oggi più che mai la vita nei contesti urbani è caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, spesso accompagnati da colori prevalentemente grigi, soprattutto in inverno. Questi fattori portano ad un naturale ed istintivo desiderio di immergersi nel verde, per rigenerarsi e ritrovare il proprio equilibrio psicofisico. Da qui nasce il Jungle Concept Design. Gli alberi hanno, in tutte le culture, un significato simbolico preciso: l’albero è conoscenza, collegamento tra la terra e il cielo, tra il mondo materiale e quello spirituale, su cui si proietta l’identità stessa dell’essere umano. La nostra vision parte da qui – sottolinea – questo sapere ci consente di espandere la nostra visione creativa ben oltre la semplice imitazione del vero. Dimensioni, altezze, tipologie dei tronchi e forme degli alberi, vengono progettati in base alla conformazione degli spazi e alle specifiche esigenze”.

Il viaggio di Ila International inizia nel 1988 a Bergamo, con la creazione del primo albero seminaturale. La ricerca pionieristica della sintesi perfetta tra quintessenza naturale e spazio architettonico ha segnato il successo del gruppo creativo. L’azienda, attraverso il recupero, dà nuova vita a tronchi e rami provenienti da zone sottoposte a rimboschimento e che hanno dunque completato il loro ciclo vitale. Particolari trattamenti conservativi consentono di mantenere il loro aspetto naturale inalterato nel tempo.

“E’ lo spirito selvaggio della natura il cuore pulsante del nostro modus operandi. La piena libertà espressiva dell’ordine, apparentemente casuale, con cui la vegetazione si manifesta in tutto il suo splendore”, sottolinea Andrea Cornolti – architettopaesaggista. “Il fogliame artificiale che utilizziamo è realizzato in esclusiva per la nostra azienda. L’elevato pregio dei materiali e della lavorazione, che ne riproduce minuziosamente la trama, il colore e la consistenza, consentono di ricreare fedelmente le essenze vegetali presenti in natura. Poniamo un’attenzione maniacale ai dettagli nel realizzare le nostre piante seminaturali. La conoscenza più profonda della Natura incontra l’Arte del Design grazie al sapiente lavoro dei nostri artigiani, che applicano manualmente le foglie ed i fiori sui tronchi, ricreandone la naturale conformazione. Il risultato è un connubio eccellente tra la bellezza del ‘vero’ ed i pro dell’artificiale, per un impatto multisensoriale ed emozionale garantito”.

Sostenibilità, qualità, estetica e ricerca del benessere, attraverso un approccio olistico all’interior design, sono i driver su cui punta Ila International, per un ‘artigianato consapevole’ che vede la natura quale fulcro dell’intero processo creativo. Ila International propone un servizio personalizzato chiavi in mano: dalla progettazione all’installazione, con sopralluoghi e spedizioni in tutto il mondo ed un’assistenza completa pre e post vendita.

Contatti:

https://www.ila.it/

https://www.instagram.com/ila.international/

https://www.facebook.com/ila.international

http://www.linkedin.com/company/ila-international/