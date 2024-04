Ilaria Granata, Casa del Materasso Mia: «Dormire bene per vivere meglio»

23 Aprile 2024

(Adnkronos) – Il materasso migliore in assoluto non esiste: ciò che conta è la consulenza, servizio che i negozi di Piacenza e Lodi forniscono per accompagnare le persone nella scelta del sistema letto più adeguato alle loro esigenze

Piacenza, 23 aprile 2024. In Italia soffrono di insonnia circa 13,4 milioni di adulti, di cui il 60% sono donne. Sono questi i numeri dell’Associazione Italiana di Medicina del Sonno che confermano come salute e qualità della vita possono essere a rischio se passiamo le notti in bianco. Dormire bene per vivere meglio, quindi, ma la scelta del materasso deve essere accompagnata da chi conosce il settore come conferma Ilaria Granata, titolare della Casa del Materasso Mia di Piacenza e Lodi, dal 1984 punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo del comfort con reti, materassi, guanciali, letti e testate, poltrone, biancheria, accessori e molto altro: un’ampia offerta nel segno della qualità e con un occhio di riguardo al made in Italy e a fornitori storici come Simons, Altrenotti ,Cuorflex , Dorsal.

Per Granata il materasso migliore in assoluto non esiste: «Esiste invece il sistema letto più adeguato alle esigenze di riposo di ciascuno di noi: un mix di qualità e comfort formato dal giusto abbinamento tra rete, materasso e guanciale. Di fatto ognuno di noi ha specifiche e particolari esigenze di riposo e nei nostri negozi diamo la possibilità di provare anche più volte le varie tipologie di materassi prima dell’acquisto, verificando quella che più rispetta le proprie esigenze. Spesso, infatti, le persone acquistano materassi spinti più dall’offerta sul prezzo o da vendite emozionali, quando in realtà la scelta deve essere fatta con criterio perché non esiste il materasso migliore in assoluto».

Se riposare bene non ha prezzo, l’importante è quindi affidarsi a professionisti del settore. A dare ancora più valore al servizio della Casa Del Materasso è infatti la consulenza in collaborazione con esperti e fisioterapisti. Senza dimenticare l’offerta di poltrone fisse ed elettriche per le persone più anziane o con problemi di mobilità, e le reti a doghe motorizzate che consentono al materasso di inclinarsi in diverse posizioni. «Il nostro obiettivo è quello di rendere l’esperienza di acquisto del sistema letto sicura, soddisfacente e conveniente – conclude Granata -. E non ci limitiamo ai prodotti top di gamma e a consigliare il meglio per i nostri clienti: mettiamo disposizione numerosi servizi, come ad esempio lo smaltimento del materasso usato, la consulenza presso il domicilio e la possibilità di accedere a finanziamenti personalizzati a tasso zero».

