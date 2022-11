ILLIMITY CHIUDE IL TERZO TRIMESTRE 2022 CON RISULTATI SOLIDI IN LINEA CON LE PREVISIONI DI BUDGET

Novembre 11, 2022

– UTILE NETTO NEL TERZO TRIMESTRE 2022 A 19,1 MILIONI DI EURO (+21% T/T E +2% A/A), CHE PORTA L’UTILE NETTO NEI 9M22 A 50,6 MILIONI DI EURO (+10% VS 9M21)

CREDITI NETTI VERSO LA CLIENTELA A 3,3 MILIARDI DI EURO (+4% T/T E +34% A/A)

SI CONFERMA L’ECCELLENTE QUALITÀ DEL CREDITO E PATRIMONIALIZZAZIONE:NPE RATIO ORGANICO1 A 0,7% E CET1 RATIO AL 18%2

UTILE NETTO ATTESO A FINE 2022 ALMENO PARI A 75 MILIONI DI EURO E ROE A CIRCA IL 10% CHE INCLUDE CIRCA 20 MILIONI DI RISULTATO NEGATIVO ANTE IMPOSTE LEGATI ALLE INIZIATIVE TECH – B-ILTY, QUIMMO, HYPE

MILANO, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 30 settembre 2022.

Anche nel terzo trimestre del 2022 illimity prosegue il proprio percorso di crescita con una performance finanziaria solida e in linea con le previsioni di budget, registrando unutile netto di 19,1 milioni di euro (+21% t/t e +2% a/a), per un totale di 50,6 milioni di euro nei nove mesi del 2022, in crescita del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2021. La crescita è attesa in accelerazione nel quarto trimestre del 2022, portando ad un utile netto almeno pari a 75 milioni di euro per l’anno 2022 con un ROE di circa il 10%. I risultati attesi dell’anno includono circa 20 milioni di euro di risultato negativo ante imposte legati all’avvio delle iniziative b-ilty, Quimmo e Hype.

Nel dettaglio, il periodo in esame è stato caratterizzato dalle seguenti dinamiche:

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Anche i risultati del terzo trimestre sono in crescita, solidi e in linea con le nostre previsioni, nonostante lo scenario in cui oggi operiamo sia profondamente mutato da quando abbiamo approvato il budget. illimity ha saputo ancora una volta proseguire nel previsto percorso di sviluppo che l’ha portata in breve tempo ad affermare profittevolmente sul mercato i diversi e sinergici core business. Il trend positivo del 2022 accelererà nel trimestre in corso: ottobre è partito con grande slancio in termini di generazione di business e la progressione delle dinamiche di redditività ci porterà a chiudere l’anno con almeno 75 milioni di euro di utile, confermando ancora una volta le stime di budget. Si tratta di un risultato di particolare interesse perché sconta importanti investimenti per il futuro. Le tre iniziative tecnologiche – b-ilty, Quimmo e Hype – pesano sui conti di quest’anno per circa 20 milioni di euro di perdite prima delle imposte; ci aspettiamo che tale risultato negativo si riduca drasticamente a partire dal 2023 e che le tre iniziative contribuiranno all’utile consolidato già dal 2024, creando significativo valore per il Gruppo.Guardiamo con fiducia anche al 2023: illimity ha da poco tagliato con successo il traguardo del quarto anno di operatività ed ha sostanzialmente completato la costruzione delle sue strutture. Il modello di business diventa ora molto più scalabile grazie agli investimenti già effettuati e alle masse critiche raggiunte.Di particolare soddisfazione per tutti gli illimiter la qualifica di Best Place to Work a livello europeo e i lusinghieri riconoscimenti in termini di rating ESG.”

1 Relativo al business originato da illimity, escludendo il portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale.2 CET1 ratio phased-in.3 Calcolato come rapporto tra accantonamenti per perdite su crediti e valore di crediti netti verso la clientela organici al 30 settembre 2022 (2.215 milioni di euro) sui segmenti Factoring, Cross-over, Acquisition Finance, Turnaround, b-ilty, Alternative Debt e crediti acquistati nell’ambito di investimenti in portafogli di crediti distressed che hanno subito un passaggio di status contabile successivo al momento dell’acquisto o erogazione (esclusi i crediti acquistati come sofferenza), portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale e Senior Financing verso investitori non finanziari di crediti distressed.