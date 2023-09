iM Global Partner rafforza il team internazionale, con la nomina di un profilo commerciale senior, in Francia

Settembre 11, 2023

PARIGI, 11 settembre 2023 /PRNewswire/ — iM Global Partner (iMGP) rafforza il proprio team commerciale, con la nomina di un Sales Director, che si occuperà di Francia e Monaco.

Marta Oudotha più di 20 anni di esperienza nel settore dell’asset management, dove ha lavorato per East Capital, Allianz GI e infine per DNB Asset Management, dove ricopriva il ruolo di Responsabile per la Francia.

Marta sarà basata a Parigi e riporterà a Julien Froger, MD – International Distribution.

“La nomina di Marta rafforzerà la nostra presenza nel mercato francese e ci consentirà di espandere ulteriormente i nostri sforzi di distribuzione internazionale”, ha affermato Jamie Hammond, Deputy CEO – Head of International Distribution.

“Grazie alla presenza di Marta Oudot, Julien Froger avrà più tempo da dedicare, insieme a me, allo sviluppo della presenza di iMGP a livello internazionale, in particolare nel Sud-Est Asiatico e in Giappone”

Matthieu Beyler, che ha avuto un ruolo determinante nell’espansione della nostra attività in Francia, amplierà il suo ruolall’Europa francofona, quindi non solo Francia, ma anche Lussemburgo, Belgio e Svizzera francese. Matthieu continuerà a riportare a Julien Froger.

Informazioni su iM Global Partner

iM Global Partner è un asset manager con una differenza. Siamo una rete dinamica di gestori di investimenti specializzati in boutique, che offrono le migliori soluzioni, in tutte le classi di attività, ai nostri esigenti investitori istituzionali e professionali in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di chiamare queste aziende i nostri Partner e sono l’essenza di ciò che rappresenta iM Global Partner: scoprire quello che crediamo essere il migliore, il miglior talento negli investimenti. Alla fine di agosto 2023 avevamo in gestione circa 39 miliardi di dollari di asset.

Per ulteriori informazioni, visitare imgp.com

Contatto con i mediamedia@imgp.com

