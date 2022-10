iMDsoft espande la sua presenza in Europa e seleziona Viridian Polska Sp. zo.o. come partner di canale in Polonia per la sua suite di software MetaVision per l’assistenza critica e l’anestesia

Ottobre 27, 2022

TEL AVIV, Israele e VARSAVIA, Polonia, 27 ottobre 2022 /PRNewswire/ — iMDsoft, leader mondiale per i sistemi informativi clinici e sviluppatore della suite MetaVision per l’assistenza critica, ha annunciato oggi di aver scelto Viridian Polska Sp. Z o.o come suo partner di canale, autorizzato a commercializzare e vendere licenze per la suite MetaVision e a fornire servizi di implementazione e supporto ai clienti MetaVision in Polonia.

Quale distributore leader di dispositivi medici, che rappresenta marchi globali in Polonia da 20 anni, Viridian Polska si trova in una posizione ideale per offrire una solida copertura degli ospedali di tutta la Polonia con un approccio clinicamente orientato e focalizzato sul prodotto e un costante impegno nel fornire ai clienti le migliori soluzioni e il più alto livello di assistenza possibile.

Questa partnership di canale segna un’importante pietra miliare nella missione di iMDsoft di rendere disponibile la sofisticata suite MetaVision in nuove regioni. Con Viridian Polska, iMDsoft conta ora 10 partner di canale che operano a livello globale

Attraverso il suo programma di partnership di canale, iMDsoft collabora con aziende leader nel campo della tecnologia sanitaria in tutto il mondo e consente loro di condurre attività di marketing e vendita relative alla suite MetaVision per l’assistenza critica e l’anestesia e di fornire i relativi servizi di implementazione e supporto. Con i partner di canale che guidano le attività del mercato locale e sfruttano la loro vicinanza fisica al cliente, iMDsoft dedica la sua piena attenzione allo sviluppo e al miglioramento della suite MetaVision, come soluzione leader di mercato completamente scalabile.

“Siamo entusiasti di collaborare con Viridian Polska e di avere l’opportunità di portare anche in Polonia le nostre soluzioni studiate per migliorare la qualità delle cure a beneficio di pazienti e medici. Siamo sicuri che Viridian Polska gode della giusta combinazione tra portata dei clienti, comprensione delle dinamiche di mercato e impegno per il successo necessaria per sviluppare un’attività sostanziale,” ha dichiarato Shahar Sery, Vicepresidente esecutivo, iMDsoft

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di essere partner di iMDsoft. Iniziamo questa collaborazione con un’abbondante dose di ottimismo, curiosità e impegno! La nostra conoscenza del mercato locale, la fiducia dei clienti polacchi e la qualità dei prodotti iMDsoft sono una combinazione che promette una partnership di successo a lungo termine,” ha dichiarato Tomasz Woźnicki, CEO di Viridian Polska

i MDsoft è leader mondiale nel settore dei sistemi informativi clinici, con specializzazione in rianimazione, anestesia e terapia intensiva. Centinaia di ospedali e reti sanitarie in 24 Paesi utilizzano la sua suite MetaVision, il prodotto di punta dell’azienda, per migliorare la qualità delle cure e incrementare i risultati finanziari. Il programma globale di partnership di canale offre ai partner di distribuzione un approccio end-to-end per fornire il migliore software iMDsoft. iMDsoft è una società interamente controllata da N. Harris Computer Corporation.

MetaVision ha svolto un ruolo fondamentale negli ospedali durante la pandemia di Covid-19 con le sue capacità flessibili di gestire i flussi di lavoro correlati al Covid-19. Per maggiori informazioni, visitare www.imd-soft.com.

Viridian Polska Ltd. è specializzata nella creazione di soluzioni moderne nel campo della tecnologia medica. Al cuore della sua attività ci sono la progettazione e l’implementazione di sistemi di monitoraggio dei pazienti. Da quasi 25 anni, le soluzioni proposte sono utilizzate in sale operatorie, unità di terapia intensiva, chirurgia, cardiologia e in molti altri reparti ospedalieri. L’azienda opera all’interno del Sistema integrato di gestione della qualità certificato da TUV Nord, in conformità con le norme ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015. Viridian Polska fornisce anche servizi tecnici per le apparecchiature mediche. I dipendenti dispongono di tutte le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie che sono confermate e certificate dai produttori. L’obiettivo del team di Viridian Polska è creare soluzioni ottimali e innovative basate su buone relazioni con i propri clienti e partner commerciali. Il risultato di tutto questo è un motto concorde, coerente e affidabile per l’intera azienda: “Partnership per il bene dei pazienti”.

Per maggiori informazioni sull’iMDsoft Channel Partner Program, contattare Channel.Partner@imd-soft.com

Per maggiori informazioni su Viridian e MetaVision Poland contattare mv@viridian.com.pl

