iMDsoft, leader mondiale nei sistemi informativi clinici, collabora con Respiratory Care Africa per espandere le proprie attività nel mercato africano

Maggio 16, 2023

– TEL AVIV, Israele, 16 maggio 2023 /PRNewswire/ — iMDsoft, leader mondiale nei sistemi informativi clinici e sviluppatore della suite MetaVision™ per l’assistenza critica, l’anestesia e le cure acute, ha annunciato oggi la partnership con Respiratory Care Africa (Pty) Ltd (RCA) per il mercato sudafricano. In base a questa partnership, RCA sarà autorizzata a commercializzare e vendere licenze per la suite MetaVision™ e a fornire servizi di implementazione e assistenza ai clienti MetaVision™ in Sudafrica.

In qualità di distributore di dispositivi medici leader nel settore dell’assistenza critica e di rappresentante di marchi globali in Sudafrica da oltre 20 anni, RCA si trova in una posizione ideale per offrire MetaVision™ agli ospedali di tutto il Sudafrica, con un approccio clinico e focalizzato sul cliente e un impegno costante nel fornire ai clienti le migliori soluzioni e il più alto livello di servizio possibile.

Questa partnership con RCA segna un’importante pietra miliare per iMDsoft, in quanto rappresenta la prima incursione dell’azienda nel continente africano e riflette la crescente disponibilità della regione ad adottare soluzioni informatiche avanzate e dedicate nel settore dell’assistenza critica e perioperatoria.

“Siamo entusiasti di collaborare con RCA e di lanciare MetaVision™ in Sudafrica”, ha dichiarato Shahar Sery, Executive Vice President di iMDsoft. “Si tratta di un mercato molto significativo nella regione e il momento è perfetto, con i sistemi sanitari pubblici e privati del Sudafrica pronti a portare l’infrastruttura informatica sanitaria esistente al livello successivo, a beneficio di pazienti e medici. Siamo fiduciosi che RCA abbia la giusta combinazione di portata dei clienti, comprensione delle dinamiche di mercato e impegno per il successo, necessari per sviluppare un’attività sostanziale in Sudafrica.”

“Le istituzioni sanitarie oggi sono sfidate dalla necessità di fornire risultati positivi ai pazienti, pur dovendo fare i conti con i vincoli di bilancio, la carenza di personale, i molteplici protocolli di cura e la crescente regolamentazione. Siamo entusiasti di collaborare con iMDsoft e di portare MetaVision sul mercato sudafricano per affrontare queste sfide, ottimizzando l’efficienza operativa nelle aree chiave del fatturato, per aumentare la redditività e mantenere i tassi di crescita a livelli sostenibili. Con l’attuale implementazione e adozione dell’EHR, la nostra partnership con iMDsoft consente a RCA di sfruttare la nostra esperienza locale insieme a un fornitore globale consolidato di sistemi informativi clinici per le unità di terapia intensiva e perioperatorie, che garantisce l’interoperabilità con i sistemi e i software nuovi ed esistenti dei clienti”, ha dichiarato Christiaan De Wet, General Manager di RCA.

iMDsoft è costantemente impegnata ad espandere la propria presenza a livello globale, per migliorare la qualità delle cure e le prestazioni finanziarie negli ambienti ospedalieri ad alta acuzie di tutto il mondo. Attraverso il suo programma di partner di canale, iMDsoft collabora con aziende leader nel settore delle tecnologie sanitarie, dando loro la possibilità di condurre attività di marketing e di vendita sul mercato locale e fornendo loro servizi di implementazione e assistenza. Con i partner di canale che guidano le attività del mercato locale e sfruttano la loro vicinanza fisica al cliente, iMDsoft è in grado di concentrare tutta la sua attenzione sullo sviluppo e sul miglioramento di MetaVision™, come soluzione completamente scalabile per l’assistenza critica. Con RCA, iMDsoft ha ora 13 partner di canale strategici che operano in 24 mercati.

Informazioni su iMDsoft

iMDsoft è un’azienda leader a livello mondiale nei sistemi informativi clinici, che consente ai leader del settore sanitario di ottenere risultati superiori in tutti i settori dell’assistenza critica, delle cure acute e dell’anestesia. Con un’ampia esperienza in ambienti ad alta acuzie, ci concentriamo in modo critico sull’ottenimento di risultati nelle aree degli ospedali con i costi, le entrate, la mortalità e la morbilità più elevati. Centinaia di ospedali e reti sanitarie in 24 paesi si fidano e utilizzano MetaVision™ Suite, il prodotto di punta dell’azienda, per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti e incrementare i risultati finanziari. Il nostro programma globale per i partner di canale offre ai partner di distribuzione un approccio end-to-end per la distribuzione dei migliori software iMDsoft. iMDsoft è una società interamente controllata da N. Harris Computer Corporation.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.imd-soft.com e seguiteci su LinkedIn.

Informazioni su RCA

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei dispositivi medici, RCA è impegnata ad aumentare le sfide che le nostre istituzioni e i nostri fornitori di servizi sanitari devono affrontare, configurando soluzioni personalizzate incentrate sul cliente che porteranno a un miglioramento delle prestazioni finanziarie e alla fornitura di cure sicure, di qualità e coordinate, nonché a migliori risultati per i pazienti, per una vita lunga e sana per tutti i sudafricani. Fondata nel 1998, RCA è un’azienda privata.

