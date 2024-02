iMed Medical si impegna per incrementare il turismo sanitario in Turchia con una serie di servizi personalizzati

Febbraio 28, 2024

Istanbul, 28/02/2024 – Secondo iMed Medical, la ricchezza culturale di Istanbul attira sempre più turisti in Turchia. Oggi, i turisti possono usufruire di trattamenti medici all’avanguardia integrandoli ad un periodo di vacanza ad Istanbul.

Istanbul è un importante punto di riferimento e di connessione tra l’Europa e l’Asia, che attira l’attenzione dei turisti stranieri anche per una vasta gamma di trattamenti sanitari d’eccellenza, proposti a prezzi competitivi. iMed Medical è un’agenzia di turismo sanitario con sede a Istanbul, che invita i viaggiatori a recarsi nella città turca per usufruire di una serie servizi e trattamenti su misura, proprio come se avessero disposizione un assistente personale.

Zubeyde Akdas, fondatrice di iMed Medical, agenzia di turismo sanitario situata a Istanbul, afferma che il loro intento è quello di offrire una gamma di servizi tenendo conto di quelle che sono le ultime tendenza del momento, e svolgendo il ruolo di assistente personale per i turisti che si recano in Turchia al fine di sottoporsi a cure mediche.

Inoltre, ha aggiunto, il costo dei servizi medici in Turchia è di almeno il 30-40% inferiore rispetto alla Gran Bretagna, all’Europa e agli Stati Uniti, invitando i turisti della salute a scegliere Istanbul anche per questa ragione.

Ha aggiunto che l’agenzia sta lavorando per incrementare ulteriormente la percentuale di turismo sanitario in Turchia, fornendo un ponte tra i turisti esteri, le istituzioni mediche e gli specialisti in Turchia.

“Abbiamo un certificato di autorizzazione internazionale per il turismo sanitario rilasciato dal Ministero della Salute turco. Offriamo servizi e trattamenti di chirurgia plastica, cura dell’obesità e trapianto dei capelli. Chiunque decida di scegliere Istanbul può pianificare il percorso sanitario direttamente via telefono, online o tramite i nostri consulenti in Olanda e Belgio”.

L’incremento del turismo sanitario in Turchia

Un rapporto sul turismo sanitario redatto dalla società di ricerca statunitense Future Market Insight prevede una crescita dei ricavi nazionali del 6,6% da 3.751,6 milioni di dollari nel 2023 alla fine del 2033.

Affermando che la Turchia attira l’attenzione grazie al trend positivo del turismo sanitario, Zubeyde Akdas afferma che: “Con la sua posizione geografica straordinaria, il patrimonio culturale, le strutture e il personale sanitario di alto livello, la Turchia, e in particolare Istanbul, rappresenta la scelta ideale per chi desidera ricevere trattamenti sanitari e terapeutici di qualità a prezzi competitivi. Le cliniche turche seguono costantemente le tendenze internazionali per aumentare il livello di soddisfazione dei clienti con trattamenti innovativi”.

Interpreti e assistenza infermieristica personale

Evidenziando il fatto che la loro è una delle agenzie più affermate in diversi settori del turismo medico, dalla chirurgia plastica ed estetica al trapianto dei capelli e al trattamento chirurgico dell’obesità, Zubeyde Akdas, fondatrice di iMed, ha aggiunto: “Per noi, le procedure non si riferiscono unicamente al trattamento chirurgico. Si tratta anche di un passo verso la ridefinizione degli standard di bellezza, in base alle preferenze personali dei pazienti.

Con le tecniche chirurgiche più innovative e un approccio centrato principalmente sulla persona, offriamo ai pazienti un viaggio nella trasformazione fisica e nel comfort. Disponiamo inoltre di numerosi ospedali e staff chirurgici: per tale ragione, non esiste mai una lista d’attesa. Dopo avere pianificato quelli che sono i trattamenti richiesti dai pazienti, li invitiamo a recarsi quanto prima a Istanbul. I nostri pazienti alloggiano in hotel a 5 stelle Lusso, usufruendo del supporto dei nostri interpreti, del personale infermieristico e del team medico. I pazienti possono così integrare il turismo sanitario con vacanze e visite culturali”.

Ritorno, in estetica, ad un look naturale

“Con circa 45 colleghi possiamo seguire tutti gli sviluppi e le innovazioni del turismo sanitario, dando sempre la priorità ai desideri dei nostri pazienti. Spesso, le preferenze delle celebrità possono avere una certa influenza anche sui pazienti esteri che arrivano in Turchia” afferma Zubeyde Akdas.

“In estetica, la tendenza è quella del ritorno ad un look naturale, che ha preso il posto degli estremismi precedenti. Alcuni personaggi famosi, sottoponendosi ad un intervento di riduzione dei fianchi, hanno rilasciato le loro dichiarazioni a sostegno di un aspetto naturale, diffondendo la loro esperienza. Queste affermazioni hanno aumentato la consapevolezza e hanno contribuito a rendere normale e comune questo cambiamento: una vera e propria inversione delle regole cosmetiche che oramai è una scelta diffusa.

Le donne prediligono sempre di più un’estetica naturale del corpo: la rimozione delle protesi inserite nei glutei e la riduzione del BBL (Brasilian Butt Lift) sono richieste che hanno acquisito una certa popolarità. Una linea del corpo con glutei più piccoli e proporzionati è divenuta la nuova preferita delle pazienti”.

Dire addio alle protesi per una bellezza più naturale

Affermando che considerano la soddisfazione del paziente come una missione nella fornitura di un servizio VIP, e che collaborano con medici specialisti, cliniche e ospedali di alto livello, Akdas ha concluso:

“Ascoltiamo i nostri pazienti e prendiamo in considerazione i loro desideri per fornire un’assistenza sanitaria di qualità. Molte donne oggi sono alla ricerca della bellezza naturale e della pace interiore: infatti, negli ultimi anni, abbiamo incontrato numerose pazienti che desideravano liberarsi delle proprie protesi.

Gli standard della bellezza e le tendenze della moda cambiano continuamente, le donne desiderano stare al passo con i tempi e potrebbero quindi desiderare sempre di più glutei più piccoli e meno evidenti. Altre, invece, subiscono un intervento di chirurgia plastica a causa di un trauma o di un problema fisico. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, al presente le donne preferiscono un fondoschiena piccolo, sodo e ben modellato”.

Dati di contatto

Websitehttps://www.imedmedical.com/

Zübeyde Akdas – info@imedmedical.com