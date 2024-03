“Immagini per pensare”, all’Università eCampus una nuova mostra collettiva

Marzo 6, 2024

(Adnkronos) – Opere di Paolo Camiz, Alessandra Diodati, Riccardo Marchetti, Stefania Panelli, Roberta Pugno. L’inaugurazione venerdì 15 marzo 2024 ore 18.00

Roma, 6 marzo 2024. La prestigiosa sede romana dell’Università eCampus ospita, dal 15 marzo al 19 aprile 2024, l’esposizione collettiva Immagini per pensare, a cura di Cinzia Folcarelli, con la collaborazione dell’Associazione IPAZIA Immaginepensiero Odv.

Raccontare con le immagini il pensiero irrazionale e il mondo inconscio attraverso forme, linee, colori: la ricerca degli artisti dell’Associazione IPAZIA vuole rendere materia le immagini e i pensieri della realtà profonda, dando loro bellezza concreta.

Paolo Camiz, scultore, musicista e scienziato, assembla materiali di recupero, soprattutto ferro e legno, trasformandoli in personaggi spesso ironici e in racconti mitologici. Alessandra Diodati, nelle sue composizioni “musicali”, vuole rappresentare la leggerezza e la “fragilità”, col suo stendere e sovrapporre colori e trasparenze. Riccardo Marchetti è autore storico di opere piene di energia, ritmiche e poetiche, in cui la componente astratto-informale è protagonista. Per Stefania Panelli l’arte è un potente mezzo di espressione individuale e comunicativo, che attualmente rivolge al mondo delle geometrie primitive. Roberta Pugno, pittrice-filosofa, è da sempre alla ricerca dell’origine del pensiero che nasce dalla materia e che, vestendosi di colore, sa creare forme nuove del “sentire”.

Durante l’inaugurazione gli artisti saranno intervistati dalla Direttrice della sede romana dell’Università eCampus, Avv. Rita Neri.

Seguirà cocktail.

IMMAGINI PER PENSARE

Opere di Paolo Camiz, Alessandra Diodati, Riccardo Marchetti, Stefania Panelli, Roberta Pugno

a cura di Cinzia Folcarelli in collaborazione con l’Associazione IPAZIA

durata della mostra: 15 marzo – 19 aprile 2024

inaugurazione: venerdì 15 marzo 2024 ore 18.00

sede: Università e-Campus, via Matera 18, Roma

orari di apertura: lunedì – venerdì, ore 8.30 – 20.00; sabato 8.30 – 13.00; domenica e festivi chiuso

ingresso gratuito

per informazioni: tel. 06 70304949

eventiecampus@uniecampus.it, cinzia.folcarelli@gmail.com , www.ipaziaimmaginepensiero.org