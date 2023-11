Immancabili per il menù delle feste salmone, baccalà e stoccafisso norvegesi

Novembre 24, 2023

(Adnkronos) – A Natale si mangia in modo sano e conviviale con i prodotti ittici norvegesi

Milano, 24 novembre 2023 – Dalla Vigilia di Natale e per tutto il periodo delle festività, ogni giorno è buono per imbandire una tavola festosa e riunirsi con i propri cari, per condividere momenti di gioia e di festa. Le tavole, apparecchiate con i servizi “buoni” e arricchite con candele, decorazioni e segna posti, diventano un mix di sapori e profumi per riscoprire le ricette della tradizione italiana e non solo.

Ma come coniugare durante le festività natalizie il sano con il gustoso? I menù di questo periodo dell’anno, infatti, sono sempre molto ricchi e stuzzicanti, tanti saranno gli strappi alla regola e, per questo, è importante portare in tavola piatti salutari, senza rinunciare al piacere.

Come da tradizione, molte ricette del giorno più atteso dell’anno prevedono come ingrediente principale il pesce, soprattutto per la cena della Vigilia. Tra questi spicca il salmone norvegese, un alimento sano, versatile e tanto amato dagli italiani. Da quello fresco a quello affumicato, il salmone norvegese può essere cucinato in tanti modi diversi grazie alla sua carne morbida e compatta: dalle fantasiose ricette per gli antipasti, alla classica pasta al salmone, fino ai secondi più ricercati, accontentando così i gusti di tutti.

Inoltre, il salmone norvegese è riconosciuto per essere una vera fonte di nutrienti indispensabili: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, e contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12.

Ognuno in cucina segue le usanze del proprio territorio nella scelta dei menù delle feste. Sulle tavole di chi vive in Liguria, Veneto e nel Sud d’Italia certamente non possono mancare piatti a base di baccalà e stoccafisso norvegese. Apprezzati per il sapore deciso e inimitabile, questi prodotti sono ideali per chi vuole seguire le ricette più classiche o per chi invece preferisce rivisitarle con creatività e innovazione. Prodotti apprezzati non solo per il loro gusto inconfondibile, ma anche per le loro proprietà nutritive: ricchi di proteine, di vitamina D e del gruppo B, e di minerali come il ferro. Perfetti per seguire un’alimentazione sana.

Ora non resta che scegliere quale ricetta seguire per costruire un menù indimenticabile per i propri ospiti: tradizione o sperimentazione? L’importante, per qualsiasi scelta, è creare abbinamenti usando uno di questi prodotti ittici norvegesi!

Scopriamo qui tre nuove ricette da portare in tavola per il menù delle feste:

•Scrigni di salmone Norvegese in pasta sfoglia

•Tartare di baccalà Norvegese con peperoni e avocado

•Stoccafisso Norvegese su vellutata di ceci

SCRIGNI DI SALMONE NORVEGESE IN PASTA SFOGLIA

Ingredienti per 4 porzioni

•400g di filetto di Salmone Norvegese, senza lische e pelle

•500g di pasta sfoglia

•6 clementine

•60g di anacardi

•1 mazzetto di foglie fresche di coriandolo

•1 lime

•2 scalogni

•1 pizzico di pepe

•1 uovo

•olio d’oliva

•peperoncino

•sale e pepe

Procedimento

•Preriscaldare il forno a 210°C

•Tagliare il filetto di salmone Norvegese a cubetti di circa 2 cm. In una padella calda con un filo d’olio d’oliva, farli rosolare su tutti i lati per massimo un minuto. Togliere i cubetti di salmone dalla padella e metterli in una ciotola.

•Tenere da parte una clementina. Sbucciare le altre, dividile in quarti e poi tagliale a metà. Metterle nella ciotola con i cubetti di salmone, e spremerci sopra il succo della clementina rimanente e del lime.

•Tritare gli anacardi, sfogliare i rametti di coriandolo e tritare finemente lo scalogno. Mescolare il tutto insieme ai cubetti di salmone e alle clementine. Aggiungere sale, pepe, peperoncino e un generoso filo d’olio d’oliva.

•Suddividere il composto negli stampini, riempiendoli fino in fondo.

•Stendere la pasta sfoglia e ritagliare dei dischi leggermente più grandi degli stampini. Dai ritagli di pasta, ricavare delle stelle o altre forme per decorare la parte superiore degli scrigni.

•Disporre i dischi di pasta sfoglia sopra ogni stampino, ripiegando la pasta sui lati. Fare attenzione a non bucare la pasta quando si preme sui bordi. Utilizzando la punta di un coltello, praticare un foro di pochi millimetri al centro per far uscire l’aria. Spennellare la pasta frolla con l’uovo sbattuto, poi aggiungere le decorazioni e spennellare nuovamente.

•Cuocere in forno per circa 20 minuti, tenendo d’occhio la cottura.

•Una volta dorati, togliere gli scrigni dal forno e servili con un’insalata fresca di accompagnamento.

TARTARE DI BACCALÀ NORVEGESE CON PEPERONI E AVOCADO

Ingredienti per 4 porzioni

•800g di Baccalà Norvegese ammollato e dissalato

•2 peperoni rossi

•2 avocado

•6 pomodorini

•2 limoni

•coriandolo fresco

•olio extra vergine d’oliva

•sale e pepe

Procedimento

•Preriscaldare il forno a 180°C.

•Arrostire il peperone rosso in forno per 50 minuti.

•Quando il peperone è pronto, rimuovere delicatamente la pelle e i semi.

•Lasciare raffreddare.

•Asciugare il baccalà con carta da cucina.

•Tagliare a cubetti e mettere da parte.

•Tritare il coriandolo fresco e aggiungerlo al baccalà con sale, pepe, olio d’oliva e una spruzzata di succo di limone.

•Tagliare il peperone a cubetti e tenere da parte.

•Tagliare a cubetti l’avocado e condirlo con coriandolo tritato, sale e pepe.

•Su un piatto, disporre uno strato generoso di peperoni, poi l’avocado e infine il baccalà.

•Completare le tartare con pomodorini a fette e un giro d’olio prima di servire.

STOCCAFISSO NORVEGESE SU VELLUTATA DI CECI

Ingredienti per 4 porzioni

•500g di stoccafisso Norvegese già ammollato

•3 pomodori ramati

•300g di ceci

•40g di scalogno

•brodo vegetale

•rosmarino fresco

•olio extra vergine d’oliva

•sale e pepe

Procedimento

•In una casseruola far stufare lo scalogno con l’olio d’oliva, aggiungere i ceci e il rosmarino, coprire con il brodo vegetale aggiustando di sale e lasciar cuocere per circa 15 minuti.

•A questo punto, togliere dal fuoco e passare il tutto al mixer fino a formare un composto omogeneo.

•Prendere lo stoccafisso e cuocerlo in acqua bollente salata per circa 10 min, una volta tolto dall’acqua andrà tagliato formando dei bocconi.

•Comporre il piatto posizionando la vellutata sul fondo adagiandovi sopra i bocconi di stoccafisso e decorare con una dadolata di pomodoro, un rametto di rosmarino e una cialda di pane.

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito: pescenorvegese.it/

