Immergas: innovativi impianti per il riscaldamento e raffrescamento Ibridi e full electric

Febbraio 26, 2024

(Adnkronos) –

Brescello (RE), 26/02/2024 – Il comparto degli impianti per il raffrescamento e il riscaldamento, nel corso degli anni più recenti, è andato incontro a una significativa trasformazione per effetto di tecnologie ecocompatibili e sempre più all’avanguardia. I sistemi full electric e hybrid vanno annoverati tra le soluzioni migliori, in grado di garantire un comfort significativo e, al tempo stesso, limitare i consumi di energia e l’impatto sull’ambiente. Tali sistemi riescono a coniugare comodità e alti livelli di efficienza, sia per il raffrescamento che per il riscaldamento dei locali.

I sistemi ibridi e quelli full electric

Fonti di energia differenti si combinano nei sistemi ibridi, i quali con le caldaie a condensazione utilizzano il gas mentre con le pompe di calore sfruttano l’elettricità: le pompe di calore, in particolare, sono controllate da un gestore di sistema smart che, di volta in volta, individua il generatore più vantaggioso, così che possa essere assicurato il comfort termico migliore con la spesa più bassa. Nel caso dei sistemi full electric, invece, come si può facilmente intuire si utilizza unicamente l’elettricità, con le pompe di calore che riescono a offrire alte prestazioni. Tali dispositivi sono in grado di produrre, con 1 solo watt di elettricità, fino a un massimo di 4 watt di energia termica: come si vede, il livello di efficienza è decisamente elevato.

Perché conviene

Usare tali impianti vuol dire poter contare su un risparmio di energia molto significativo, e al tempo stesso su una notevole riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare, le caldaie a condensazione permettono di ridurre l’utilizzo del gas fino al 30% in confronto con le caldaie convenzionali; le pompe di calore, poi, possono essere alimentate per la maggior parte con l’energia che si ottiene dai pannelli fotovoltaici, e ciò non influenza in alcun modo le spese in bolletta. Così, l’utilizzo dei combustibili fossili risulta minimizzato; al tempo stesso, si contribuisce a ridurre i cambiamenti climatici, a beneficio di tutto l’ambiente.

Il comfort abitativo

Grazie agli impianti full electric e hybrid si può usufruire di una vasta gamma di vantaggi: detto dell’efficienza e del risparmio, vale la pena di citare anche gli alti livelli di comfort, che si possono sperimentare in appartamenti e case a schiera, così come in ville e abitazioni singole. Una distribuzione omogenea dell’energia e sistemi di regolazione all’avanguardia aiutano a garantire la temperatura ideale in tutti gli ambienti, senza difficoltà e in tutti i periodi dell’anno; ne consegue un evidente miglioramento della qualità della vita nei locali di casa.

Immergas e il Trio Pack

Un valido esempio di ciò che la tecnologia full electric e ibrida è in grado di assicurare è rappresentato dal Trio Pack Immergas. Si tratta di un sistema intelligente che è caratterizzato da nove pacchetti differenti, di cui sei ibridi Factory Made e tre unicamente in pompa di calore. Ma che cosa vuol dire Factory Made? Con questa espressione si fa riferimento ai sistemi che la casa ha messo a punto in modo che gli stessi siano ben equilibrati nelle varie componenti e, al tempo stesso, bilanciati con le strutture fotovoltaiche. Ciascuno dei nove pacchetti include, pertanto, i vari elementi che occorrono: il circolatore per una zona diretta, il gruppo idronico con accumulo inerziale da 25 litri, la pompa di calore aria acqua splittata, il pannello remoto, l’elettronica di gestione, il bollitore sanitario in grado di servire case che hanno più di un bagno. A parte l’unità esterna, è possibile collocare i diversi elementi all’interno di contenitori progettati ad hoc, come Domus Container e Solar Container, per limitare gli ingombri.

Scopri di più su Immergas

Immergas è il marchio che consente a tutti di individuare il prodotto migliore per il comfort di casa, mettendo a disposizione un ampio assortimento di soluzioni finalizzate al risparmio. Le caldaie a condensazione permettono, in base alla tipologia di impianto, di risparmiare combustibile fino a un massimo del 30%. Una caldaia, inoltre, può essere sostituita da una pompa di calore o abbinata ad essa. Immergas propone una gamma decisamente variegata, con soluzioni che garantiscono possibilità di installazione a incasso, all’interno e all’esterno, anche in spazi ridotti. Ovviamente, la scelta della caldaia va effettuata tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare.

