Immobili di prestigio: perchè rivolgersi a Dimoora

Febbraio 21, 2023

(Adnkronos) – Milano, 21 Febbraio 2023. Si parla sempre più spesso di come poter investire i propri risparmi in modo vantaggioso, non parliamo solo del Bonus prima casa che continua ad essere sulla bocca di tutti ma anche di chi ha da parte una buona somma e desidera poterla far fruttare in modo congruo.

C’è un settore che sembra essere sempre sulla cresta dell’onda in questo frangente ed è quello del mattone. Investire nel mattone è sempre una buona idea: la casa non perde di valore, anzi se acquistata in modo pensato con l’aiuto di professionisti ne acquisisce nel tempo e se avrai modo di investire in qualche miglioria i vantaggi saranno ancora più alti. A svelarlo è Dimoora, start up specializzata in investimenti immobiliari che svela come rivalorizzare immobili di pregio.

Chi è Dimoora: quali sono i servizi offerti

Dimoora è di certo un servizio innovativo, dedicato a tutti coloro che hanno intenzione di rivalorizzare un immobile, con il fine di vendere. Possedere una casa in uno stato non ottimale è un problema, in particolare perché in questo modo l’investimento non frutta.

Il servizio, del resto, è nato proprio con lo scopo di offrire un aiuto concreto, anche a chi magari non ha dei risparmi da parte per investire in una rivalutazione completa o per apportare delle migliorie.

Dimora è nata come società di investimenti immobiliari specializzata in particolar modo nelle abitazioni di prestigio in zone centrali e residenziali, hanno un team che segue ogni aspetto. Per esempio, valutano l’immobile, così come i lavori di ristrutturazione, l’impronta di design e infine si occupano anche della vendita.

Perché dovresti affidarti a Dimoora?

Tra le tante aziende disponibili, Dimoora è indubbiamente un enorme punto di riferimento per il mercato immobiliare di lusso. Propongono infatti un servizio molto interessante, a 360°: investono nella rivalorizzazione dell’immobile, anticipando persino i costi.

Ma non solo: se non riescono a trovare un acquirente per il tuo immobile, fanno addirittura una offerta. Partiti da un Team di esperti del settore immobiliare, oggi Dimoora è una società che può contare su 100 anni di esperienza, oltre che di attività, finalizzati negli investimenti di lusso. Con il loro know-how, è possibile rivalutare l’immobile, in modo tale da ottenere una vendita sicura e soprattutto l’aumento del valore.

Perché dovresti vendere il tuo immobile di prestigio?

Per evitare truffe finanziarie e perdere il capitale, l’investimento immobiliare è sicuramente la scelta migliore. Come abbiamo accennato ad inizio post, investire nelle migliorie della propria casa è un ottimo modo per far fruttare il proprio investimento iniziale ma è anche importante scegliere con cura.

Il settore immobiliare di lusso sembra non conoscere la crisi anche grazie ai numerosi investitori esteri. Il luxury è sicuramente il settore più vantaggioso seppur più caro nella fase iniziale.

Il mercato estero è estremamente interessato al mondo del design luxury italiano, e questo ti mette in posizione di vantaggio se desideri vendere. Devi anche sapere che un immobile di pregio ha una svalutazione più lenta rispetto ad una casa venduta ad un prezzo medio.

Il prezzo si è notato oscillare meno, anche in tempi di crisi. Insomma, seppur è vero che spenderai di più acquistando l’immobile inizialmente, puoi avere maggiori certezze di ritorno del tuo investimento quando deciderai di rivenderla.

Naturalmente, considerando anche le migliorie e gli interventi di ristrutturazione, la casa risulterà ancor più ecologica, o magari tecnologica: in ogni caso, l’aumento del prestigio è alla base del servizio proposto da Dimoora.

Considera infine che ci sono location molto più ambite; in questo può aiutarti un esperto del campo come Dimoora che potrà di certo sostenerti a sfruttare il potenziale dell’immobile.

Per esempio, le grandi città come Roma e Milano non conoscono crisi e hanno un mercato immobiliare florido ma non solo: hanno spesso quartieri emergenti con progettazione di rinascita che quindi mette in buona luce chi acquista oggi una casa, la ristruttura per poi rivenderla ad un prezzo maggiore, garantendo così la rinascita del quartiere.

