IMOU a IFA 2024 ridisegna il futuro della smart home

6 Settembre 2024

Presso lo spazio espositivo IMOU (Stand H1.2-116) sarà possibile scoprire il futuro della sicurezza domestica e delle applicazioni per la smart home basate su intelligenza artificiale

BERLINO, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — IMOU, azienda leader nella fornitura di soluzioni e servizi IoT intelligenti, presenta a IFA 2024 (6-10 settembre, Berlino, Germania) le ultime novità tecnologiche e i prodotti per la sicurezza domestica basati sull’intelligenza artificiale.

Grazie alla sua forza nella tecnologia audio-video e agli algoritmi AI sviluppati internamente, IMOU ha dimostrato una forte capacità competitiva e una rapida crescita del mercato in oltre 100 Paesi, in particolare in Europa. Presso lo stand di IFA, i visitatori potranno esplorare la tecnologia AI avanzata di IMOU in quattro scenari di sicurezza chiave: soluzioni domestiche, PMI, cura e assistenza, soluzioni per esterni in aree senza alimentazione o copertura di rete.

“Siamo felici di tornare ancora una volta a IFA per presentare a tutto il mondo le nostre innovative soluzioni per la smart home, che testimoniano il nostro costante impegno, la nostra leadership tecnologica e la nostra crescente presenza nel mercato europeo”, ha commentato il CEO di IMOU, Mr. Xie Yun. “Venite a trovarci a Berlino, per un viaggio immersivo nel futuro della smart home e dello smart living di prossima generazione basati su intelligenza artificiale”.

Tecnologie di sicurezza di nuova generazione

IMOU è orgogliosa di presentare a IFA 2024 AOV PT, vincitrice del prestigioso Energy-Saving Technology Innovation Award. AOV PT è una tecnologia di sicurezza di nuova generazione che funziona a batteria ed è in grado di fornire una registrazione continua: una vera e propria svolta in termini di efficienza energetica. Grazie a questa tecnologia, infatti, la registrazione video “always-on” (AOV) alimentata a batteria può durare per più di 15 giorni ed essere abbinata anche a un pannello solare, per un’erogazione di energia praticamente “illimitata”.

Le batterie hanno spesso difficoltà di carica a basse temperature e ciò può avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto in aree particolarmente fredde. Per risolvere questo problema, le telecamere IMOU AOV PT 5MP sono dotate di tecnologia di carica a bassa temperatura a -10°C e garantiscono prestazioni affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse. Grazie al riconoscimento AI avanzato, queste telecamere sono in grado di fornire un rilevamento accurato mantenendo un basso consumo energetico, a dimostrazione dell’impegno di IMOU nella realizzazione di soluzioni di sicurezza efficienti e precise.

Tra le innovative soluzioni di sicurezza domestica che IMOU presenterà a IFA 2024, troviamo dispositivi avanzati destinati a migliorare la sicurezza e il comfort in ogni angolo della propria abitazione. Ad esempio la telecamera Cruiser Dual 2 Pro, dotata della tecnologia Aurora™ Low-Light Imaging, che offre una visione notturna ancora più nitida soddisfacendo l’esigenza di totale sicurezza e massima tranquillità degli utenti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

IMOU porterà a IFA anche la ricca gamma di telecamere a batteria, tra cui Cell 3C, Cell Go e Cell PT, soluzioni di sicurezza wireless che si distinguono per la facilità di installazione e di manutenzione. E per le aree remote con scarsa connettività di rete, come fattorie, boschi o case di villeggiatura, IMOU propone la telecamera Cell PT 4G, che richiede una semplice configurazione a batteria, ha un’eccellente efficienza energetica e un supporto per schede SIM 4G, per una connettività totalmente affidabile. Queste telecamere a batteria sono compatibili anche con pannelli solari e garantiscono una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una sicurezza costante, senza preoccupazioni.

Scopri il futuro della sicurezza intelligente con la tecnologia IMOU AIIMOU Ranger Dual e Cruiser Dual, le recenti telecamere con doppia lente proposte da IMOU, supportano IMOU SENSE, una matrice di algoritmi sviluppati internamente dall’azienda. Combinando algoritmi intelligenti, algoritmi di navigazione e algoritmi perceptron, IMOU SENSE amplia la scala del target di rilevamento e aumenta al contempo velocità e precisione di osservazione, per soddisfare qualunque esigenza della famiglia: dalla rilevazione di intrusi, al monitoraggio di animali domestici, ad altri scenari ancora, inclusa la sorveglianza di ambienti di vendita al dettaglio.

I visitatori di IFA avranno la possibilità di sperimentare da vicino gli algoritmi device-side che utilizzano semplici gesti fisici per attivare e disattivare il mascheramento della privacy, un algoritmo che offusca tutti i bersagli di forma umana nei filmati video registrati.Per garantire la privacy degli utenti, gli algoritmi sono implementati sul dispositivo e non caricati sul cloud.

Verranno inoltre mostrati algoritmi basati su cloud, che daranno ai visitatori la possibilità di sperimentare il tracciamento e il rilevamento di bersagli in tempo reale in base alle istruzioni immesse nell’algoritmo. In questo tipo di scenario, i video vengono trasmessi in live streaming senza archiviazione dati, con funzioni algoritmiche implementate tramite server in loco per garantire la massima protezione della privacy.

… IMOU vi aspetta a IFA 2024, stand 1.2 H1.2-116, per farvi scoprire i suoi sistemi di sicurezza all’avanguardia e le innovative applicazioni di smart home accessibili a tutti!

IMOUIMOU, fornitore leader di soluzioni e servizi IoT intelligenti, si impegna a creare uno stile di vita più semplice, intelligente e sicuro per ogni utente e per le sue famiglie attraverso tecnologie avanzate e prodotti intelligenti.Con i suoi quattro principali sistemi di prodotto (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basati sulla tecnologia AI e sulla tecnologia Cloud, IMOU offre soluzioni diversificate in base ai diversi scenari di utilizzo, creando un’esperienza più conveniente e più efficiente per tutti gli utenti di prodotti smart. Per maggiori informazioni: http://imoulife.com.

Patty Liushiyue.liu@imou.com+86-19957195695

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all’indirizzo:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b52958a-a77c-47c9-af27-27ab4080fad3/ithttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/437234d6-359f-4f48-bbff-e2ea00ad4e58/it