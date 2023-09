Impianto termico ibrido: tutto ciò che c’è da sapere secondo Evolve Srl

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Evolve Srl, a Padova, punto di riferimento per l’installazione di impianti termici

Padova, 22 Settembre 2023. “Negli ultimi anni, l’interesse per le soluzioni energetiche sostenibili ed ibride è cresciuto considerevolmente in Italia e in Europa. Secondo un recente studio ISTAT, il 99% degli italiani dispone di un impianto di riscaldamento in caso di cui il 44% risulta essere un sistema ibrido”, affermano i responsabili di Evolve Srl. L’azienda padovana, si è distinta in questo contesto per la sua offerta di impianti termici ibridi, una soluzione all’avanguardia che combina diverse tecnologie per garantire un riscaldamento efficiente e sostenibile.

Procedendo nel dettaglio, vale la pena illustrare brevemente cosa siano gli impianti termici ibridi e come questi siano in grado di combinare due o più fonti di energia per generare calore. Questa combinazione di tecnologie consente infatti di sfruttare i vantaggi di ciascuna fonte e di ridurre al minimo gli svantaggi. In particolare, l’azienda Evolve Srl consiglia l’utilizzo di un sistema di riscaldamento combinato che unisce una caldaia tradizionale a gas con una pompa di calore. Questa soluzione permette di sfruttare, ad esempio, l’efficienza del gas naturale quando è disponibile, ma di passare alla pompa di calore quando l’energia elettrica è più economica o proveniente da fonti rinnovabili.

La caldaia a gas è responsabile della produzione di calore quando le temperature esterne sono molto basse o quando è richiesta una grande quantità di calore in breve tempo. D’altra parte invece, la pompa di calore utilizza l’energia elettrica per estrarre calore dall’ambiente esterno, ad esempio dall’aria o dal suolo, e trasferirlo all’interno dell’edificio. Questo sistema sfrutta il principio del riscaldamento ad aria, che consente di ottenere energia termica anche da fonti a bassa temperatura. Ecco perché la pompa di calore è particolarmente efficiente quando le temperature esterne sono miti o moderate.

L’azienda Evolve Srl offre un’avanzata tecnologia di controllo che gestisce automaticamente il funzionamento dell’impianto termico ibrido: un fiore all’occhiello che parla la lingua della sostenibilità e del risparmio energetico. Un sistema di sensori monitora costantemente la temperatura esterna e interna ed in base a questi parametri decide quale fonte di energia utilizzare in un determinato momento, in modo da massimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi di esercizio.

Un altro vantaggio degli impianti termici ibridi proposti da Evolve Srl è la flessibilità operativa. Questi impianti possono essere facilmente integrati con i sistemi esistenti, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti. Inoltre, offrono la possibilità di gestire il sistema tramite un’interfaccia utente intuitiva, che consente di controllare e monitorare l’impianto da remoto, anche tramite smartphone o tablet.

Oltre agli evidenti vantaggi in termini di efficienza energetica e risparmio economico, gli impianti termici ibridi contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’utilizzo della pompa di calore infatti, alimentata da energia elettrica, consente di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e di promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile.

Gli impianti termici ibridi proposti da Evolve Srl offrono una soluzione competitiva per il riscaldamento degli edifici in modo efficiente ed ecologico. Combinando una caldaia a gas con una pompa di calore ad esempio, questi impianti sfruttano i vantaggi di entrambe le tecnologie, massimizzando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Con l’impegno e la storia che sostengono aziende come la Evolve Srl, è possibile creare un futuro più sostenibile riducendo l’impatto ambientale del riscaldamento degli edifici.

Comunicato a cura di: PR Digital Communication