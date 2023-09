Impre.DO S.p.A – Eccellenza nel Real Estate considera la Sostenibilità Ambientale un elemento centrale nel processo decisionale

Settembre 27, 2023

(Adnkronos) – Roma, 27 settembre 2023 – Impre.DO S.p.A, società benefit leader nel settore immobiliare, fondata e guidata con passione da Daniele D’Orazio, è un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore del Real Estate italiano. Impre.DO è formata da professionisti impegnati nel costruire con cura, ed è un’azienda che si distingue per la sua storia pluriennale fatta di lavoro sui cantieri e attenzione ai dettagli.

La fase di realizzazione, è al centro del processo di sviluppo immobiliare di Impre.DO. Grazie a un patrimonio di conoscenze e know-how sviluppato sul campo, l’azienda gestisce meticolosamente tutti gli aspetti tecnici, organizzativi, amministrativi e operativi che coinvolgono un cantiere edilizio.

Questo controllo dettagliato di ogni fase consente agli investitori e agli stakeholder di ridurre al minimo imprevisti, ritardi e dispersione di risorse, ottimizzando la qualità del patrimonio immobiliare e soprattutto i profitti.

L’attenzione per il dettaglio e il rigore nell’esecuzione sono la chiave del successo dell’Azienda nel settore dello sviluppo immobiliare, e lo afferma Daniele D’Orazio, fondatore di Impre.DO, per il quale la qualità dei prodotti immobiliari e la soddisfazione dei clienti sono una priorità.

Impre.DO considera la sostenibilità ambientale un elemento centrale nel processo decisionale. La sensibilità verso le risorse ambientali è fondamentale nell’edilizia contemporanea, e l’azienda adotta pratiche che valorizzano l’efficienza energetica e l’utilizzo di materiali sostenibili.

La durabilità dei materiali utilizzati è uno dei punti di forza di ogni progetto immobiliare di Impre.DO, che si impegna a creare edifici energicamente efficienti, sicuri e confortevoli, pensati per offrire la migliore esperienza possibile agli utilizzatori finali.

Impre.DO mette le persone al centro di tutto quello che fa, e continua Daniele D’Orazio affermando che l’Azienda ha a cuore il benessere delle persone confermando il forte impegno a creare spazi abitativi che rispecchino le esigenze e il comfort dei loro abitanti.

Un esempio tangibile dell’impegno sociale di Impre.DO è il progetto Mastri 4.0, una scuola di formazione interna che offre opportunità a ragazzi e giovani adulti, soprattutto migranti e studenti svantaggiati dei CPIA, di apprendere un mestiere nel settore delle costruzioni e dell’edilizia.

Promosso da Impre.DO e realizzato da Impre.DO Academy, Mastri4.0 crea una sinergia interistituzionale che unisce la scuola pubblica, la formazione professionale e le aziende attive nell’ambito delle costruzioni.

Mastri 4.0 è un’iniziativa sociale a cui Daniele D’Orazio tiene particolarmente. La scuola di formazione infatti offre ai giovani una prospettiva di carriera, costruendo percorsi formativi personalizzati per creare professionisti nel settore delle costruzioni, favorendo la loro integrazione nella società civile e contrastando la devianza sociale.

Con il progetto Mastri 4.0 e il costante impegno per la sostenibilità ambientale, Impre.DO dimostra il suo ruolo di leader nelsettore immobiliare, non solo per la qualità delle sue realizzazioni, ma anche per la responsabilità sociale che guida ogni sua azione.

https://www.impredo.it/