Imprenditori che Cambiano, con Michela Canova e Francesca Caputo un nuovo approccio per affrontare le sfide del futuro

Febbraio 26, 2024

(Adnkronos) – Roma, 26 febbraio 2024 – Le responsabili della società Imprenditori che Cambiano hanno ideato un modello capace di accompagnare gli imprenditori nel percorso di adattamento ai cambiamenti del mercato

Il cambiamento non è solo una necessità, ma una vera e propria opportunità per l’evoluzione e l’adeguamento ai mercati di riferimento, in continua evoluzione: è da questa filosofia che nasce l’intuizione di Michela Canova e Francesca Caputo, fondatrici della società Imprenditori che Cambiano. Con una vasta esperienza manageriale e nel business coaching, le due manager hanno identificato nell’inerzia al cambiamento e nelle resistenze alla modifica della cultura aziendale gli ostacoli alla crescita e lo sviluppo delle imprese. “Viviamo un’epoca nella quale gli imprenditori devono affrontare moltissimi cambiamenti, con nuovi paradigmi e diverse aspettative”, spiegano le fondatrici di Imprenditori che Cambiano. “Dalla rivoluzione digitale all’intelligenza artificiale, diventa decisivo affrontare i cambiamenti con spirito adattivo e flessibile, ma talvolta per l’imprenditore prendere delle decisioni non è semplice”. Come approfondito da Canova e Caputo, le fisiologiche resistenze al cambiamento possono verificarsi per questioni di carattere emotivo, ecco perché diventa cruciale il ruolo del business coach con esperienza manageriale che, grazie ad un approccio pratico, può aiutare l’imprenditore a prendere le decisioni migliori per il futuro del proprio business. Attraverso l’affiancamento professionale e le attività di business coaching personalizzate, Michela Canova e Francesca Caputo offrono soluzioni su misura per superare le sfide del cambiamento. “Con un approccio mirato, le imprese possono trovare la soluzione per il riordino dell’organizzazione e lo sviluppo di strategie vincenti per affrontare le sfide del mercato”, aggiungono le fondatrici di Imprenditori che Cambiano. “Il business coaching performativo si rivela uno strumento indispensabile in questo contesto, fornendo agli imprenditori gli strumenti e i protocolli necessari per affrontare con successo i cambiamenti aziendali”. Canova e Caputo mettono in luce l’importanza di avere un referente unico per le diverse esigenze di cambiamento, garantendo così un’approccio coerente e onnicomprensivo. Particolarmente rilevante oggi è il tema degli incontri, che possono essere svolti anche in remoto. Questo permette di snellire le attività senza compromettere la qualità dell’affiancamento offerto. “Oggi il compito di un buon professionista è di affiancare gli imprenditori per far loro comprendere l’importanza dell’innovazione all’interno delle aziende, guardare ai cambiamenti in modo positivo. Spesso il cambiamento spaventa — proseguono le due manager — ma uscire dalla zona di comfort stimola l’imprenditore ad acquisire sicurezza”.

CONTATTI: Sito web https://imprenditorichecambiano.it/