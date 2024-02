Imprese: al via il nuovo contest nazionale Ri-Generazione promosso da BIG. Candidature aperte fino al 12 luglio 2024

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Pisa, 21 febbraio 2024 – Business Intelligence Group, azienda leader nelle ricerche di mercato in Italia, lancia il contest nazionale “Ri-Generazione”. Questo premio annuale nasce dall’Osservatorio sulla Ri-Generazione con l’obiettivo di riconoscere e raccontare le imprese che, attraverso il loro impegno e le loro innovative iniziative, contribuiscono attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.

In un contesto economico e sociale in rapida evoluzione, dove l’importanza delle questioni legate alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale e alla governance aziendale (ESG) sta crescendo esponenzialmente, le imprese si trovano di fronte alla necessità di rivedere e adattare le proprie strategie in maniera significativa. La nuova direttiva europea sull’obbligo di pubblicare il Bilancio sulla Sostenibilità aziendale, entrata in vigore da gennaio 2024, evidenzia con forza la necessità di applicare pratiche di business etiche e sostenibili. In risposta a queste esigenze, Business Intelligence Group ha lanciato il contest “Ri-Generazione”, con l’obiettivo di fungere da stimolo per le aziende affinché abbraccino e incorporino attivamente valori di sostenibilità, innovazione, inclusione sociale e salute all’interno delle loro quotidiane attività operative. Questo contest si configura, dunque, come un potente strumento di incentivazione verso un cambiamento positivo, guidando le imprese verso un futuro più responsabile e consapevole.

La partecipazione al premio “Ri-Generazione” è aperta a tutte le aziende operanti sul territorio nazionale che hanno sviluppato un prodotto, un progetto o un servizio in grado di riflettere uno o più dei pilastri della Ri-Generazione: sostenibilità, innovazione, inclusione sociale e salute. Le candidature sono invitate a presentarsi entro il 12 luglio 2024, compilando un breve questionario fornito da BIG per descrivere l’iniziativa proposta. Un incontro da remoto con la Giuria permetterà un approfondimento dei progetti candidati.

La partecipazione al premio è gratuita. Sarà richiesto un piccolo contributo per sostenere la ricerca, per raccogliere le informazioni e dare visibilità alle aziende che si sono impegnate in questo nuovo progetto.

Per partecipare al contest occorre iscriversi compilando il modulo: https://www.businessintelligencegroup.it/big-insights/

Il giudizio, insindacabile, sarà affidato a un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da ricercatori esperti, professori universitari e giornalisti. L’innovazione, l’impatto concreto sulla filiera, il miglioramento della qualità della vita dei collaboratori, clienti, fornitori, la comunità e gli azionisti, saranno gli elementi chiave nella valutazione delle candidature. Un focus particolare sarà rivolto alla coerenza e alla reputazione delle aziende rispetto ai pilastri della Ri-Generazione, valutati anche attraverso l’indice @BIndex di BIG.

La partecipazione al contest “Ri-Generazione” rappresenta per le aziende un’opportunità di guadagnare visibilità su scala nazionale e di affermarsi come leader nel campo della sostenibilità e dell’innovazione. Inoltre, i vincitori del contest saranno premiati con la consegna di un trofeo durante una cerimonia speciale prevista per il 17 ottobre 2024, un evento che sottolineerà ulteriormente il loro impegno e le loro realizzazioni. Oltre alla prestigiosa premiazione, i vincitori avranno diritto a un’intervista esclusiva che sarà pubblicata sul sito del Business Intelligence Group e nel report annuale “Ri-Generazione”, offrendo così un’ulteriore piattaforma di riconoscimento. La loro inclusione nell'”Albo d’Oro” del sito di BIG servirà a certificare ulteriormente la loro reputazione come imprese all’avanguardia, impegnate in pratiche di business responsabili e orientate al futuro.

Business Intelligence Group, attraverso il progetto dell’Osservatorio sulla Ri-Generazione, si pone l’obiettivo di facilitare il percorso delle aziende verso l’adozione di pratiche sostenibili, andando oltre la semplice conformità normativa. La visione dell’istituto è quella di un futuro aziendale in cui la sostenibilità non sia solo un obbligo imposto da direttive esterne, ma un valore intrinseco che guida le decisioni aziendali a tutti i livelli. La missione di BIG, pertanto, è duplice: da un lato, vuole elevare la consapevolezza sulle tematiche ESG tra le imprese; dall’altro, intende fornire gli strumenti pratici e le conoscenze necessarie per implementare con successo queste pratiche all’interno delle strategie aziendali.

L’Osservatorio sulla Ri-Generazione, dunque, si configura come una piattaforma multidisciplinare che incarna perfettamente questa visione e missione. Attraverso un approccio innovativo che combina ricerca, analisi e consulenza, l’Osservatorio si dedica a monitorare e interpretare le tendenze nel panorama della sostenibilità aziendale. Questo non solo in risposta alle evoluzioni normative, come la direttiva europea sulla sostenibilità aziendale, ma anche per anticipare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e nelle aspettative degli stakeholder.

L’Osservatorio sulla Ri-Generazione, offrendo un quadro chiaro delle aspettative degli stakeholder e delle opportunità emergenti, permette alle aziende di migliorare la propria immagine e reputazione, di gestire efficacemente i rischi associati alla sostenibilità e di scoprire nuovi orizzonti di business. In questo modo, Business Intelligence Group non solo guida le imprese nel soddisfare gli obblighi normativi ma le spinge a considerare la sostenibilità come un pilastro fondamentale per l’innovazione, la crescita e il successo a lungo termine.

CONTATTI

Le aziende interessate a collaborare con BIG e a saperne di più sull’Osservatorio sulla Ri-Generazione sono invitate a contattare:

Business Intelligence Group Srl

e-mail: info@businessintelligencegroup.it

Telefono: +39 050 6390713

www.businessintelligencegroup.it