Imprese: nasce Meat Stars, un nuovo magazine dedicato all’industria e al commercio della carne

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – Meat Stars si propone come osservatorio autorevole sui nuovi trend del settore carne e come punto d’incontro per produttori, operatori della filiera e consumatori. Direttore editoriale della testata è l’imprenditore Raffaello Antognoli.

Roma, 7 luglio 2023 – Il dibattito sul cibo, e sulla carne in particolare, non è mai stato così acceso. Se da un lato si discute sulla sicurezza e sull’impatto ambientale della carne sintetica (che ad oggi però solo il 18% degli italiani è disposto ad assaggiare, stando a un’indagine Tecné), dall’altro lato c’è una platea di consumatori sempre più attenti – e competenti – in materia di salute, benessere e responsabilità della filiera. Un’occasione d’oro per le eccellenze del made in Italy, chiamate a dimostrare il loro valore.

È in questo vivace contesto che prendono il via le pubblicazioni di Meat Stars (https://meatstars.it/), un nuovo magazine digitale interamente dedicato all’industria della carne. La testata giornalistica (in attesa di registrazione) si pone come osservatorio autorevole dei trend di settore, ma anche come punto di incontro e di confronto per produttori, operatori della filiera e consumatori.

Il magazine si articola su quattro sezioni:

– Storie di successo: interviste a produttori, titolari di macellerie, buyer GDO, responsabili reparto carni di supermercati, centri di lavorazione ecc.

– Processi e strategie: una sezione che esplora il mondo della macellazione affrontando temi comela sicurezza e la sostenibilità, le strategie di offerta e di posizionamento sul mercato, la trasparenza e la tracciabilità.

– Trend di mercato: crescita del settore, innovazione, tendenze di consumo, opportunità di mercato, regolamenti e procedure, tecnologie e novità nel mondo delle carni.

– Guida all’acquisto: gli esperti aiutano gli appassionati a scegliere la carne giusta per le loro esigenze, sfatando i falsi miti.

Direttore editoriale di Meat Stars è Raffaello Antognoli, consulente e imprenditore del settore carne. Con la sua società (MeatStrategy) Antognoli aiuta buyer, imprenditori, produttori, titolari di macellerie, manager della GDO a migliorare i risultati del reparto carni fresche attraverso un programma creato per accrescere fatturati e margini.

“Considerato che il settore delle carni riveste un ruolo di rilievo nell’economia italiana, c’è una crescente necessità di una fonte informativa che offra una prospettiva chiara sulle tendenze e gli sviluppi in corso”, dichiara Alessandro Dattilo, direttore responsabile della testata. “Meat Stars nasce proprio da questa esigenza e si propone come piattaforma specializzata, completa e caratterizzata da una pluralità di voci”.

“I trend del settore carni sono in continua evoluzione: Meat Stars ne è consapevole e si impegna a offrire un’informazione accurata e tempestiva”, afferma Raffaello Antognoli, fondatore di MeatStrategy e direttore editoriale di Meat Stars. “Quattro i pilastri su cui si basa il nostro piano editoriale: sostenibilità, innovazione, benessere e trasparenza”.

Meat Strategy, fondata da Raffaello Antognoli, è una società di consulenza che aiuta buyer, imprenditori, produttori, titolari di macellerie, manager della GDO a migliorare i risultati del reparto carni fresche attraverso un programma creato per accrescere fatturati e margini. È editrice del magazine digitale Meat Stars.

Per info:

https://meatstrategy.it/

https://meatstars.it/