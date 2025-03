IMS Srl premiata per l’innovazione ai Le Fonti Awards Cliente

31 Marzo 2025

– Un riconoscimento al valore del lavoro di squadra e alla capacità dell’azienda di trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita e innovazione

Milano, 31 marzo 2025. Essere premiata ai Le Fonti Awards nella categoria “Innovazione” rappresenta per IMS Srl un momento significativo, che conferma la solidità di un percorso costruito su ricerca, visione e qualità. Per l’azienda, attiva nel settore della micronizzazione, non si tratta solo di un premio, ma di una conferma concreta del valore delle scelte compiute e dell’impegno profuso ogni giorno dal team.

Il riconoscimento viene letto internamente come il risultato di un lavoro condiviso, in cui le competenze tecniche si uniscono alla passione e alla dedizione delle persone. In IMS, infatti, l’innovazione non è vissuta come una semplice direzione da seguire, ma come il presupposto su cui costruire soluzioni nuove, capaci di rispondere a esigenze sempre più complesse, valorizzando al contempo il confronto con partner e clienti.

L’azienda si è distinta nel tempo non solo per la capacità di sviluppare soluzioni innovative, ma anche per l’attenzione dedicata alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, dimostrando che innovare significa soprattutto migliorare. Proprio questa filosofia ha permesso a IMS Srl di ottenere importanti certificazioni internazionali, come la recente UNI ISO 26000 sul codice etico e la ISO 45001 sulla sicurezza sul lavoro, testimonianza di una visione aziendale che coniuga crescita economica e attenzione alla comunità e all’ambiente.

Dalle nuove certificazioni alla crescita continua dell’azienda, fino a questo importante traguardo, tutto concorre a raccontare una realtà che ha fatto dell’affidabilità e del miglioramento costante due pilastri centrali. Il premio Le Fonti Awards arriva dunque non solo come una tappa, ma come uno stimolo ulteriore per continuare a investire nella ricerca e nell’evoluzione, con l’obiettivo di portare valore all’intero settore, consolidando la reputazione che IMS Srl ha costruito negli anni e che le viene universalmente riconosciuta dagli addetti ai lavori.

“Per noi, l’innovazione non è solo un obiettivo, ma il fondamento che trasforma le sfide in opportunità – sottolinea Elena Marangoni, CEO di IMS. Ogni nuova idea, ogni progetto realizzato, testimonia il nostro impegno nel cercare soluzioni sempre più efficaci e all’avanguardia. Il nostro successo si fonda sulla stretta collaborazione con i nostri partner e clienti che ci incentivano a proseguire sulla strada dell’eccellenza, dell’innovazione e della crescita continua. È una testimonianza del valore del nostro lavoro e della nostra capacità di trasformare ogni sfida in un successo condiviso.”

