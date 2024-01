In apertura del meeting di Davos, Schneider Electric spinge per accelerare la decarbonizzazione e focalizzarsi su elettrificazione e digitalizzazione

Gennaio 15, 2024

(Adnkronos) – Rueil-Malmaison (Francia), 15 gennaio 2024– Bisogna adottare molto più ampiamente le tecnologie che già abbiamo per evitare che il cambiamento climatico vada fuori controllo: questo l’appello urgente che Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, lancia oggi.

L’accelerazione del cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche, i costi energetici in rialzo e la pressione degli azionisti, che chiedono di contenere questi rischi, hanno portato negli ultimi anni la sostenibilità ambientale e la resilienza energetica al primo posto dell’agenda politica e delle imprese. Questi temi sono lo sfondo su cui si apre l’edizione del meeting di Davos del World Economic Forum, che si tiene da oggi al 19 gennaio e vede la partecipazione di diversi top manager di Schneider Electric.

Il CEO di Schneider Electric, Peter Herweck, afferma: “Dato che l’energia conta per l’80% delle emissioni di anidride carbonica globali, la transizione energetica è centrale per la decarbonizzazione. Oggi l’attenzione di tutti è catturata dal potenziale dell’AI ma non dobbiamo dimenticare che le tecnologie che esistono già possono ridurre fortemente le emissioni ora. Sono le soluzioni per generare energia pulita e quelle per ridurre la domanda e aumentare l’efficienza energetica con strumenti digitali e l’elettrificazione. Non c’è tempo per aspettare le soluzioni di domani quando possiamo ottenere tanto di più con quello che abbiamo oggi”.

L’intervento del settore privato – aziende di tutto il mondo – è fondamentale per abbassare le emissioni. Il fatto che nel mondo imprenditoriale si prendano sempre di più impegni per la sostenibilità e la decarbonizzazione è incoraggiante: per fare un esempio, ad oggi sono già oltre 4.200 le aziende che hanno stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi).

Si sta riconoscendo di più, in particolare, il potenziale dell’efficienza energetica. Per questo lo scorso anno Schneider ha collaborato con IEA per unire rappresentanti di governi e imprese in una importante conferenza sull’argomento.

L’importanza del tema è corroborata dal nuovo report che il World Economic Forum ha diffuso l’8 gennaio, nel quale si dichiara che agire sul consumo energetico con azioni di risparmio, efficienza energetica, e partnership di cooperazione a valore potrebbe consentire di risparmiare fino a 2.000 miliardi di dollari a livello globale e – agendo prima del 2030 – evitare di dover costruire altri 3.000 impianti di produzione di energia. Anche una ricerca condotta di recente da Schneider ha mostrato che installare soluzioni di digitalizzazione per gli edifici e di gestione dell’energia in edifici già esistenti potrebbe ridurre in modo rilevante le emissioni operative di anidride carbonica, con un tempo di payback inferiore ai tre anni: si tratta di un enorme potenziale, per una sola delle tante aree in cui possiamo agire.

Sfide e opportunità nell’abbattere le emissioni Scope 3

Un’altra area chiave su cui focalizzarsi è ridurre le emissioni indirette generate dalle aziende, le cosiddette emissioni Scope 3. Queste derivano dalle catene del valore (verso l’alto – con i propri fornitori – e verso il basso, con i propri clienti e partner) e sono la più grande parte delle emissioni delle aziende. Secondo il Global Compact delle Nazioni Unite, oltre il 70%.

Le interruzioni nella supply chain globale degli ultimi anni hanno aiutato a far risalire l’interesse per questo tema. Oltre due terzi dei manager che Schneider l’anno scorso ha intervistato per uno studio condotto in partnership con Women Action Sustainability (WAS) hanno dichiarato che la pressione normativa li stava spingendo ad avviare progetti di decarbonizzazione con i partner della propria supply chain. Gli intervistati hanno anche dichiarato di vedere crescere la domanda di informazioni sul tema della decarbonizzazione della supply chain da parte di investitori e/o altre entità finanziarie.

“Le aziende che prendono sul serio la decarbonizzazione devono guardare oltre le loro operations e rivolgersi a tutta la catena del valore. Devono capire che incoraggiare e aiutare i loro fornitori, clienti e altri partner di business a lavorare per una maggiore efficienza energetica, con l’elettrificazione e le tecnologie digitali, e con l’acquisto di energia più pulita, è una grande parte della risposta a questa sfida” ha commentato Olivier Blum, Executive VicePresident of Energy Management di Schneider Electric.

