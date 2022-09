In due anni 4eCom raggiunge il traguardo dei 100 soci per un totale di oltre 272 milioni di euro di fatturato generato

Settembre 20, 2022

(Adnkronos) – Milano, 20 settembre 2022. L’associazione 4eCom, nata per sostenere la crescita tecnologica e la cultura digitale sul territorio italiano, compie due anni. A pochi giorni dalla conclusione di questo secondo anno di attività i risultati raggiunti sono a dir poco sorprendenti: 100 soci per un totale di oltre 272 milioni di euro di fatturato generato dalle aziende associate e, complessivamente, più di 2.800 dipendenti.

Fondata a settembre 2020, grazie all’idea di 4 imprenditori digitali (Marianna Chillau, Roberto Fumarola, Davide Lugli e Massimo Fattoretto), 4eCom in appena due anni ha ottenuto un consenso sorprendente e continuativo, raggiungendo un tasso di rinnovo degli associati del 95%.

Si tratta di numeri di un’organizzazione unica in Italia che sta vivendo un costante processo di crescita, raccogliendo al suo interno uno spaccato autentico delle imprese digitali presenti sul territorio nazionale. Gli imprenditori e gli innovatori che ne fanno parte sono infatti uniti da obiettivi e valori comuni.

All’interno dell’Associazione si ritrovano realtà dai core business più svariati relativi ai servizi digitali per gli eCommerce. Dalle aziende che si occupano di analisi dati e realizzazione delle strategie a chi offre servizi di hosting, passando per l’assistenza legale, la logistica e i servizi finanziari. A completare questo quadro di competenze specialistiche troviamo anche digital agency, reputation e customer care, system integrator, back end, UX e front end.

Durante questi due anni, 4eCom è inoltre stata protagonista di numerose iniziative dedicate alsettore eCommerce, tra eventi in presenza e in formato virtuale, coinvolgendo complessivamente una platea di quasi 3.000 professionisti tra eMerchant, imprenditori e solution provider.

Tra gli obiettivi dell’Associazione è presente anche la realizzazione di un ecosistema virtuoso di aziende partner che, distinguendosi per qualità e professionalità, possano sedersi ai tavoli istituzionali e offrire le loro competenze e diventare un punto di riferimento tecnico per il mercato eCommerce.

4eCom Meet Up, un evento per celebrare i successi di questi primi 2 anni

Quale modo migliore di celebrare questi importanti successi ottenuti da 4eCom se non con un evento dedicato. Il 28 Settembre a Torino si terrà il 4eCom Meet Up, un’esperienza che va ben oltre il semplice “aperitivo di networking”. Un vero e proprio spazio di confronto con una tavola rotonda alla quale parteciperanno i soci 4eCom.

Tra i relatori di questo evento figurano:

● Mirella Bengio – Country Manager Italia PayPlug;

● Luigi Spina – Responsabile marketing e sviluppo partnership Keliweb;

● Andrea Cannizzaro – CEO DMCommerce | Gruppo Shibumi;

● Matteo Coeli – Business Development Manager SMC Consulting;

● Angelo Annibaldis – CEO Iride Comunicazione;

● Roberto Guiotto – Co-Founder Tag Manager Italia.

Sarà un’occasione unica per condividere tecniche, strategie e riflessioni a tema eCommerce edigital. “Questo evento rappresenta un ulteriore traguardo per l’associazione: 100 soci in due anni sono segno dell’interesse a fare sistema, molto spesso anche tra attori simili che potrebbero essere in concorrenza sul mercato. Questa è la forza di 4eCom. In un mercato che si evolve sempre più velocemente, fare gruppo significa affrontare le sfide insieme, e insieme raggiungere risultati che da soli non potremmo nemmeno immaginare!”, queste le parole usate da Marianna Chillau, Presidente dell’Associazione 4eCom, per descrivere il valore di un traguardo che annuncia nuovi successi.

