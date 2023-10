In Italia nasce la prima erboristeria “Live”

Ottobre 5, 2023

(Adnkronos) – Start up di Prato crea una piattaforma dove il processo di acquisto può essere fatto in videochiamata gratuita con un erborista qualificato

Milano, 5 Ottobre 2023. Gli italiani sono ancora molto affezionati alle erboristerie, nonostante la grande concorrenza di farmacie e para farmacie. Il dato che emerge da una ricerca di mercato recente effettuata da Nomisma, ci fornisce un panorama incoraggiante dopo il difficile periodo pandemico: nell’ultimo anno il 66% dei consumatori tra i 18 e i 65 anni ha acquistato almeno un prodotto in erboristeria e più di uno su tre acquista abitualmente almeno 2/3 volte al mese. I consumatori – afferma il report – continuano a considerare le erboristerie come sinonimo di qualità, individuano nell’erborista un professionista esperto e di fiducia, apprezzano l’assortimento dei prodotti e premiano le consulenze specialistiche. Non a caso il settore dopo il periodo difficile del Covid, è tornato a crescere del 12,6% con un fatturato di quasi 400 milioni annui.

E’ in questo contesto che è nata ErboristeriaLive, la prima erboristeria online ma dal vivo, dove il cliente acquista i prodotti desiderati parlando direttamente con delle erboriste esperte via videochiamata gratuita. L’idea è di una start up di Prato, in Toscana, che non solo ha realizzato un sito web di vendita di prodotti erboristici e cosmetici naturali, ma ha dato anche la possibilità ai consumatori di potersi confrontare dal vivo con specialisti qualificati in un servizio attivo dalle 9 alle 22, tutti i giorni, 12 mesi l’anno. Di fatto, si tratta della prima erboristeria dove l’acquisto viene fatto online ma anche dal vivo comodamente dal divano di casa. Un progetto nato da poche settimane ma che ha già raccolto il favore degli investitori istituzionali proprio per la sua unicità e grande potenzialità di sviluppo futuro. Infatti ErboristeriaLive ha ottenuto il suo primo round di finanziamenti privati in soli sei giorni di fundrising.

Come funziona ErboristeriaLive? E’ molto semplice. Entrando sul sito Erboristerialive.it, si può accedere subito in videochiamata gratuita con una delle erboriste esperte alla quale possiamo parlare del nostro problema o esigenza. L’erborista ci ascolta e successivamente ci suggerisce dei prodotti che fanno a caso nostro e, se le soluzioni proposte ci trovano d’accordo, le troviamo direttamente nel nostro carrello. Alla fine della sessione a noi resterà solo di fare il pagamento. In questo modo non è necessario che spendiamo ore per studiare vari prodotti col rischio di fare scelte insicure. Tutto avviene come se fossimo in una erboristeria fisica mentre invece siamo online, da casa nostra e all’orario più comodo per noi.

ErboristeriaLive nasce per offrire al consumatore un servizio innovativo ed unico nel processo di acquisto online, ovvero la consulenza qualificata e gratuita – spiega il CEO Ali Asghar Tayyebi – nel caso dei prodotti di alta specializzazione, come possono essere quelli erboristici, il consiglio di un esperto può fare la differenza. Capita molto spesso che un cliente che naviga su un sito web alla ricerca di un prodotto, debba spendere ore per studiare decine e decine di schede prodotti per poter scegliere il prodotto più adeguato alle sue esigenze e che alla fine abbandoni il carrello perché non sa se ha scelto effettivamente il prodotto giusto. Del resto i dati ci dicono che in Italia solo l’11% degli acquisti avviene online e le percentuali di abbandono nel processo di acquisto sono elevatissime. Quello che vogliamo fare noi di ErboristeriaLive è aiutare il cliente a scegliere bene, evitando di perdere tempo, fare scelte sbagliate o non trovare una soluzione. Soprattutto se parliamo di prodotti altamente specialistici come quelli erboristici, e quindi parliamo di rimedi per la nostra salute, la video consulenza gratuita con un erborista esperto diventa assolutamente necessaria e noi siamo i primi ad offrire un servizio del genere: siamo un’eccellenza Italiana!”

Le potenzialità della piattaforma come già accennato sono molteplici. Possibilità di potersi confrontare in videochiamata con erboristi esperti e qualificati dalle 9 alle 22, tutti i giorni della settimana e dell’anno, potendo anche fissare un appuntamento, supporto garantito anche nel post vendita con la possibilità di parlare con gli esperti anche dopo aver acquistato un prodotto, un processo di acquisto semplice e guidato, fatto online ma come dal vivo.

