In musica, il fumetto Manga di Ken il Guerriero. Pronto il quarto disco

24 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milazzo, 24 luglio 2024. Gabriele Crisafulli, in arte Gabriels, è un’insegnante di musica e un autore raffinato. Il suo ultimo disco è il quarto atto di una saga che è incentrata su un fumetto Manga che, in Italia, è noto come Ken il Guerriero: “Si tratta -spiega Crisafulli- di una rock opera, una sorta di musical dove i cantanti sono i personaggi del fumetto e le tracce non sono altro che le scene di ogni puntata. Saranno sette i dischi previsti dal progetto che nasce da una passione che ho da sempre coltivato per i Manga. Un ritorno al passato, con l’obiettivo di rispolverare la memoria di chi, negli anni Ottanta, era giovane ma anche per chi giovane lo è adesso e vuole avvicinarsi a questo mondo affascinante”.

Sette dischi come le sette stelle dell’Orsa Maggiore: “La musica sta seguendo una moda decisamente diversa -sottolinea Crisafulli- e ai miei alunni voglio far comprendere che esistono inclinazioni diverse da quelle che ascoltano oggi. Io insegno in un liceo musicale e i miei ragazzi saranno i professionisti del futuro ed è bene che abbiano una vasta conoscenza del panorama artistico. Un musicista deve avere la mente aperta, guardare certo al futuro ma non dimenticando il passato che comunque fa parte della storia e non può andare in soffitta. Il progetto di musicare i fumetti Manga va proprio in questa direzione e sono fiero di contribuire, in questo modo, alla cultura di genere”.

Il quarto atto della saga dunque aiuta a diffondere il progetto che si avvale di importanti collaborazioni. La voce di Ken è di Wild Stell, quella di Yuza di Roberto Tiranti, quella di Ryuga di Gandolfo Ferro, quella di Ryaku di Fabio Carmotti, quella di Toky di Stefano Sbrignadello. Weinn è interpretato da Mayo Marian Petranin, Raoul da Antonio Pecere, Fudo da Dave Dell’Orto e Shuren da Andrea Marchisio: “Tutti artisti di grande calibro -commenta Crisafulli. Ringrazio Brantley Rogers per la batteria e per le chitarre Franco Caruso, Davide Perruzza, Fabiel Perez, Leo Gatti, Patrick Fisichella, Glauber Oliveira, Antonello Giliberto e Tristan Harders. Ai bassi, infine, Dino Fiorenza, Adrian Hansen, Maletoth e Beto Vazquez”.

Per informazioni:

www.gabriels.it