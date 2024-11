In occasione della Giornata europea dell’innovazione 2024, Huawei promuove la collaborazione per liberare il potenziale dell’Europa

22 Novembre 2024

PARIGI, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ — Huawei ha ospitato a Parigi la “Giornata europea dell’innovazione” 2024, un evento in cui leader tecnologici, rappresentanti aziendali ed esperti di innovazione europei hanno analizzato le opportunità di collaborazione transfrontaliera e intersettoriale. Con il tema di quest’anno, “Liberare il potenziale dell’innovazione europea”, l’evento ha affrontato le sfide critiche della trasformazione digitale in Europa, proponendo strategie per rafforzare gli ecosistemi regionali e aumentare la competitività globale.

Guidare il progresso digitale dell’Europa attraverso la cooperazione

Jesus Contreras, responsabile operativo e finanziario di EIT Digital, ha affermato: “L’innovazione non è mai un’iniziativa individuale, ma si basa invece sulla collaborazione e sullo scambio tra tutte le parti”. Ha sottolineato che l’innovazione digitale prospera quando partner e clienti globali con prospettive diverse si uniscono e apportano energia e slancio all’impegno di collaborazione.

Nicola Caputo, assessore alla Regione Campania (Italia) e membro del Comitato europeo delle regioni, ha sottolineato le difficoltà che l’Europa deve affrontare per la sua trasformazione digitale, tra cui l’alfabetizzazione digitale insufficiente, il ritardo nell’adozione commerciale e la copertura disomogenea del 5G. Ha invitato i governi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per incrementare la competitività globale dell’Europa nell’economia digitale.

Ximo Puig, rappresentante permanente della Spagna all’OCSE, ha affermato: “L’innovazione è essenzialmente un quadro strutturale. I governi, le aziende e la società devono sfruttare questo quadro per promuovere collettivamente uno sviluppo a lungo termine e costruire un mondo completamente connesso”.

Laurent Lafforgue, rinomato matematico di Huawei Technologies France, ha dichiarato: “Il rapido progresso dell’innovazione tecnologica si basa su solide teorie di base. Una solida ricerca teorica è essenziale per ottenere un progresso tecnologico sostenibile e a lungo termine.”

L’impegno di Huawei per gli investimenti a lungo termine

“L’innovazione è un processo a lungo termine”, ha sottolineato Yu Liang, vicepresidente di Huawei Cloud Global Ecosystem. Ha ribadito l’impegno di Huawei nel promuovere una collaborazione aperta in grado di generare valore sia a livello sociale che commerciale. Yu ha inoltre annunciato la partnership di Huawei con Station F per il lancio di un programma di incubazione incentrato sulla sostenibilità e mirato al supporto di10 startup in settori quali la vendita al dettaglio, l’automotive e la produzione industriale, consentendo loro di raggiungere una rapida crescita entro un periodo di incubazione di sette mesi.

Promuovere la trasformazione digitale e costruire il futuro dell’Europa

Al forum “Guidare la trasformazione digitale per gli innovatori emergenti in Europa”, organizzato congiuntamente da Euronews e da Huawei, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di una collaborazione intersettoriale e di ecosistemi aperti. Tra i relatori principali figurano Horst Heitz, presidente del comitato direttivo di SME Connect; Ana Paula Nishio de Sousa, direttrice della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale presso l’Organizzazione per lo sviluppo industriale dell’ONU; Alexander Pisemskiy, amministratore delegato di Zenpulsar; e Gaurav Tripathi, direttore tecnologico di Partex NV. Hanno sottolineato la necessità di piattaforme aperte per la condivisione dei dati e di ecosistemi collaborativi per coltivare un ambiente di innovazione più inclusivo e adattabile.

“Huawei Cloud continuerà a investire in Europa fornendo un’infrastruttura cloud stabile e affidabile, collaborando con agenzie governative e università per coltivare talenti digitali e supportando le startup affinché crescano in tutte le regioni”, ha affermato Zhu Xiaoming, vicepresidente di Huawei Cloud Global Industry Development. Ha osservato che la trasformazione digitale dell’Europa sta procedendo più lentamente rispetto agli obiettivi delineati nel piano europeo Digital Decade 2030, in particolare in settori quali i dati e l’intelligenza artificiale.

Promuovere l’inclusività e l’innovazione al femminile

Berta Herrero, responsabile della diversità, parità e inclusione di Huawei Europe, ha moderato un dibattito sull’emancipazione delle donne innovatrici. Tra i relatori figuravano Rebeca de Sancho Mayoral, consulente senior per l’innovazione e l’accesso ai finanziamenti nell’UE presso la Commissione europea; Egle Ciuoderiene, fondatrice di Duevo; Iva Tasheva, co-fondatrice e responsabile della sicurezza informatica presso CyEn; e Gaia Verzelli, ex allieva della Women Leadership School di Huawei. Sono stati condivisi approfondimenti sui finanziamenti e sulle iniziative politiche dell’UE volte a sostenere le donne imprenditrici, con l’auspicio di una maggiore partecipazione femminile nell’ecosistema dell’innovazione tecnologica per promuovere un ambiente inclusivo e diversificato.

Un invito all’azione

Tony Yong Jin, direttore degli Affari ambientali aziendali della Regione europea di Huawei, a chiusura dell’evento ha invitato tutte le parti ad adottare misure decisive per promuovere l’innovazione digitale e costruire un’Europa più connessa, inclusiva e sostenibile. Ha dichiarato: “Oggi invito tutti noi ad accogliere l’innovazione digitale, non solo per le sue promesse, ma anche per il profondo impatto su ogni individuo, famiglia e comunità”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2565252/Driving_Digital_Innovation_Europe__Panel_Discussion.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/in-occasione-della-giornata-europea-dellinnovazione-2024-huawei-promuove-la-collaborazione-per-liberare-il-potenziale-delleuropa-302314340.html