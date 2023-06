In viaggio verso Honghe: Abbracciando il patrimonio culturale

Giugno 22, 2023

– HONGHE, Cina, 21 giugno 2023 /PRNewswire/ — Il programma “International Youth Tour to Honghe” si è svolto dal 16 al 19 giugno quando i rappresentanti di Indonesia, Corea del Sud, Filippine, Perù, Thailandia, Vietnam e altri Paesi noti per la loro culture terrazzate hanno riconosciuto come siti Patrimonio dell’umanità i campi a schiera a Honghe, Yunnan, Cina, per visite e scambi. Il progetto è stato organizzato dall’ufficio stampa della prefettura di Honghe e dal Centro internazionale di comunicazione e sviluppo del China Foreign Languages Bureau.

Il 2023 è il decimo anniversario dell’iscrizione di Honghe Hani Rice Terraces come sito Patrimonio dell’Umanità. Con una ricca storia di 1.300 anni, esso vanta il merito di essere il primo sito patrimonio mondiale ad avere il nome di un gruppo etnico, che rappresenta l’essenza della civiltà agricola della Cina.

Durante la visita, i giovani internazionali hanno esplorato le impressionanti terrazze di riso di Hani, visitato il Museo di storia e cultura di Hani e il paese di Azheke, hanno assistito a affascinanti albe sulle terrazze di riso, hanno goduto delle antiche canzoni Hani, hanno scoperto il fascino dell’antica città di Jianshui e si sono immersi nella cultura della ceramica viola Jianshui. Questo viaggio ha consentito loro di conoscere la filosofia della popolazione locale di rispettare e celebrare la natura. Gli abitanti del posto adottano le misure più severe per proteggere i terreni agricoli e salvaguardare l’ecosistema locale composto da foreste, villaggi, terrazze di riso e sistemi idrici. Hani Rice Terraces incarna perfettamente il concetto di armonia tra l’uomo e la natura e quello di armonia tra le persone.

“I paesaggi a schiera sono straordinariamente belli, con le loro forme curve simili alla danza della natura”, ha dichiarato Ngo Huong Tra dal Vietnam. Un altro influencer indonesiano lo ha descritto come “armonia tra il cielo e la Terra, un paradiso sulla Terra”.

Ksenia Korolevak dalla Russia ha dichiarato: “Se dovessi usare una sola parola per descrivere la bellezza delle terrazze di riso, sceglierei “magnifiche” e, per l’esclusiva ceramica viola di Jianshui, “sorprendente” sarebbe appropriato”.

Gli interessi condivisi di questi giovani nella protezione e nello sviluppo delle terrazze di riso li hanno riuniti per il dialogo internazionale sul tema “Eredità e innovazione della diversità delle civiltà”.

Nella tavola rotonda, hanno condiviso prospettive e impegni per la conservazione culturale, promuovendo l’apprendimento reciproco e gli scambi culturali a Honghe.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2107366/HongHeTrip.jpg

