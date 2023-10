Incontro Fine Vita Progetto Persona Parrocchia San Pio X

Ottobre 23, 2023

(Adnkronos) – Roma, 23 ottobre 2023. Il Progetto Persona, si avvia ad iniziare il secondo anno con un Incontro Magistrale (nella forma della Tavola Rotonda) dal titolo: “Il fine vita: la Persona nel percorso terminale naturale ed assistito”, seguito da laboratori di approfondimento dedicati ai giovani.Come sai, si tratta di un Progetto di formazione dei giovani sui valori fondanti della Persona articolato in Incontri di formazione che mettono in sinossi il Vangelo e la Costituzione, come simboli rispettivamente del nostro portato religioso e della nostra appartenenza allo Stato. Interverranno il Prof. Giovanni Maria Flick (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), il Prof. Fr. Maurizio Faggioni o.f.m. (Ordinario di Bioetica Accademia Alfonsiana), il Prof. Mario Sabatelli (Direttore del Centro Clinico NeMo – Fondazione Pol. Agostino Gemelli) ed il Dott. Giuseppe Casale (Presidente Fondazione Antea e Resp. Clinico Hospice Campus Biomedico di Roma), moderatore Piero Damosso (Giornalista e Caporedattore centrale del TG1). È un’occasione rara per riflettere su un tema sensibile per tutti e di grande interesse collettivo. L’incontro si terrà nell’Auditorium della Parrocchia San Pio X mercoledì 25 ottobre ore 20.30 in piazza della Balduina 67.