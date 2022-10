inCruises, il club di viaggi in abbonamento con la crescita più rapida al mondo, ha avviato delle partnership con le principali compagnie di crociera con cui effettuare la prenotazione diretta

Ottobre 20, 2022

La nuova direzione dell’azienda potenzia ulteriormente la sua notevole crescita globale e il suo contributo al settore dei viaggi

SAN JUAN, Porto Rico, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — inGroup International ha annunciato oggi un altro importante passo avanti nella sua attività in rapida espansione. Il suo club di viaggi, inCruises, ha appena avviato rapporti di prenotazione diretta con le principali compagnie di crociera, tra cui Carnival, Costa Crociere, MSC Crociere, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Virgin Voyages e altre ancora. Le crociere vengono prenotate attraverso il motore di prenotazione proprietario di inCruises, che ora è connesso direttamente con le compagnie di crociera evitando di far gestire le prenotazioni da terzi. Si tratta di una nuova importante direzione per inCruises, azienda che ha sette anni e che rappresenta la community di viaggi su abbonamento con la crescita più rapida al mondo.

“inCruises è un modello di distribuzione alternativo e innovativo per l’industria delle crociere. Forniamo centinaia di migliaia di passeggeri provenienti da mercati non ancora sfruttati in un periodo in cui è essenziale avere nuovi crocieristi se si vuole far fronte alla crescita del settore prevista entro il 2027 in base alle 72 nuove navi ordinate”, ha dichiarato Michael “Hutch” Hutchison, Co-Fondatore e Co-Amministratore Delegato di inGroup. “Tutta la nostra attenzione si è sempre concentrata sul come offrire un valore aggiunto all’industria crocieristica e le partnership dirette con le compagnie di crociera ci aiutano a soddisfare meglio le loro esigenze di mercato e a mantenere le promesse che il nostro marchio fa ai nostri Membri”.

inCruises è stata una delle poche aziende di viaggi a crescere durante la pandemia, espandendo la propria penetrazione di mercato in oltre 100 paesi, tra cui Angola, Australia, Kazakistan, Kirghizistan, Messico, Perù, Spagna, Regno Unito, Uzbekistan e molti altri. I dirigenti dell’azienda offrono formazione ai futuri crocieristi in queste aree poco servite in termini di crociere e stanno riscontrando un notevole interesse e un aumento delle iscrizioni.

“Siamo orgogliosi di collaborare direttamente con inCruises in questa eccellente opportunità e di facilitare la prenotazione ai Membri del Club inCruises che desiderano navigare a bordo delle nostre navi”, ha dichiarato Todd Hamilton, Vice Presidente Senior delle vendite di Norwegian Cruise Line. “Con le sei nuove navi di classe Prima che aumenteranno la nostra capacità di circa il 35% entro il 2027, il successo riscosso da inCruises nell’offrire crociere a chi non ne ha mai fatto prima è un’enorme risorsa per noi”.

Ogni pagamento mensile dell’iscrizione al Club inCruises viene abbinato a doppi Crediti Premio, il che moltiplica il potere d’acquisto dei Membri del Club inCruises. Oltre alle crociere, i Crediti Premio possono essere utilizzati per prenotare hotel e resort gestiti dal marchio inStays. I risparmi ottenuti grazie ai Crediti Premio si sommano al prezzo al dettaglio più basso disponibile al pubblico e i Crediti Premio non scadono mai. Il sito web di inCruises, di facile utilizzo, supporta 17 lingue diverse a beneficio della comunità globale.

L’iscrizione al Club inCruises è venduta esclusivamente attraverso Partner Indipendenti che guadagnano dei compensi per la condivisione dei vantaggi dell’iscrizione con altre persone.

Per maggiori informazioni su inCruises, visita il sito incruises.com. Segui inCruises su Facebook e Instagram @incruises.

Informazioni su inCruises Internazionale

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio su abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio del suo fiore all’occhiello inCruises nel 2016, l’azienda ha registrato oltre un milione di Membri e Partner in 200 paesi. Nel 2022 la società ha introdotto inStays, che offre ai suoi Membri l’accesso a quasi 200.000 crociere, hotel e offerte di resort. inGroup sta incidendo in modo significativo sulla vita dei Membri del Club inCruises ed è impegnata a fornire la possibilità di possedere un’attività commerciale al suo crescente team di Partner in modo etico. Inoltre, l’azienda è impegnata sul fronte della cittadinanza d’impresa globale con il sostegno a Mercy Ships, 4Ocean, Make-a-Wish Foundation e Ukrainian Relief. Per maggiori informazioni, visita il sito inCruises e in.Group.

