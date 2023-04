Indagini patrimoniali: come scegliere a chi affidare questo delicato incarico?

Aprile 28, 2023

(Milano, 28 Aprile 2023) – Milano, 28 Aprile 2023 – Un’indagine patrimoniale si reputa necessaria in molteplici occasioni e indaga su un soggetto – fisico o giuridico – al fine di ottenere informazioni circa il suo tenore di vita, la capacità reddituale oppure la presenza di beni mobili o immobili.

Nella maggior parte dei casi si richiede un’indagine di questo tipo con lo scopo di recuperare dei crediti e pertanto tale procedura andrebbe svolta da professionisti del settore che permettano di ottenere indagini e dati utilizzabili da avvocati o aziende.

Vediamo ora i casi in cui è possibile avviare un’indagine patrimoniale e infine come scegliere il professionista adeguato nell’espletare tale incarico.

In ambito civile o privatistico è possibile avviare un’indagine patrimoniale per motivazioni giuridicamente rilevanti tra cui:

1. procedimento civile di separazione o divorzio;

2. questioni ereditarie legate al diritto di famiglia;

3. infedeltà lavorative di un collaboratore;

4. concorrenza sleale in ambiti lavorativi.

Ognuna tra queste opzioni ha come fine ultimo quello di far valare un diritto giuridicamente rilevante e tra questi diritti spesso vi è il recupero di un credito: per avviare l’indagine bisognerà affidarsi a un’agenzia investigativa – o un investigatore privato – che effettuerà i dovuti controlli fornendo prove utilizzabili nelle procedure giudiziarie.

Per attivare un’indagine patrimoniale quindi occorre avere una motivazione valida e affidarsi a un professionista.

Secondo quanto previsto dalla Legge, per avviare ed espletare una pratica di indagine patrimoniale l’agenzia investigativa o l’investigatore privato devono essere in possesso di una regolare licenza secondo i dettami dell’art. 134 TULPS e del D.M. 269/2010.

Oltre alla licenza la Legge stabilisce che chi attua tale procedura dovrà operare su specifico e motivato mandato di un cliente e nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy.

Ad oggi è molto semplice richiedere tali procedure e negli ultimi anni sono nati moltissimi portali online che promettono di ottenere tutte le informazioni richieste rapidamente e con tariffe molto competitive.

Occorre fare molta attenzione quando si parla di indagini patrimoniali perché parliamo di documentazioni molto delicate che spesso servono a scopi giuridici: errori o falle nelle indagini rischiano di compromettere le attività giuridiche correlate.

Ecco quali sono le accortezze da prendere prima di scegliere un’agenzia investigativa o un investigatore privato per indagini patrimoniali:

1. assicurarsi sempre che l’agenzia o l’investigatore siano in possesso della regolare licenza sancita dall’art. 134 TULPS e del D.M. 269/2010;

2. fare attenzione alla serietà dell’agenzia o dell’investigatore in ambito di trattamento dei dati sensibili e del rispetto delle norme sulla privacy;

3. scegliere soggetti con esperienza che non si limitino a fornire un semplice “report” ma che riescano anche a spiegare al cliente i risultati dell’indagine stessa;

4. prestare attenzione alla tipologia di indagine da richiedere per evitare di ritrovarsi con dati o informazioni inservibili e quindi non utili alla propria fattispecie;

5. assicurarsi che l’agenzia o l’investigatore agiscano nel pieno rispetto della legge fornendo dunque una documentazione valida a livello giuridico.

Questi sono i punti principali da tenere in considerazione quando si sceglie un’agenzia o un investigatore privato per richiedere un’indagine patrimoniale: l’aspetto economico in questi casi passa del tutto in secondo piano.

Poiché dall’efficacia delle indagini dipende spesso il risultato positivo – o negativo – dell’azione legale è quanto mai importante che tali indagini siano svolte nella massima legalità da operatori qualificati e muniti delle autorizzazioni di legge.

Spesso scegliere l’azienda dal prezzo inferiore significa trovarsi in mano dei documenti inutili oppure con informazioni incomplete o peggio errate con conseguente perdita di tempo e denaro.

Nell’ottica di servizi di investigazione e indagini patrimoniali l’azienda SOLE Investigazioni e Sicurezza offre la sua esperienza dal 1963 per espletare queste pratiche su territorio nazionale e internazionale.

SOLE agisce tramite una rete di consulenti e “investigatori” esperti in tutta Italia che possono fornire assistenza a 360° al cliente grazie a conoscenze specifiche in ambito economico e giuridico.

Questa caratteristica si reputa molto importante non solo nella fase preliminare della consulenza in cui il cliente viene guidato verso la procedura più adatta da attuare ma anche e soprattutto nel post indagine: spesso infatti i dati e le informazioni vengono consegnate al cliente assieme a ulteriori consigli circa gli step successivi da seguire per evadere ogni particolare pratica. I consulenti investigativi sono comunque sempre a disposizione per spiegare le risultanze e proporre approfondimenti se necessari.

Queste procedure di lavoro differenziano SOLE Investigazioni dalla maggior parte di altre aziende similari che invece si limitano a consegnare l’indagine al cliente senza ulteriori approfondimenti – spesso necessari per la buona riuscita di una pratica giuridica.

Oltre a questo l’azienda vanta una produzione propria delle documentazioni senza ricorrere ad alcun intermediario, nel pieno rispetto della legge, della privacy e dei dati sensibili.

La convenzione con Cassa Forense attesta la qualità ottimale di queste indagini e delle procedure aziendali: ad oggi SOLE Investigazioni risulta uno dei pochissimi partner di cassa forense in Italia.

La capillare distribuzione dell’azienda permette poi di seguire moltissime procedure d’indagine senza ritardi nelle consegne e questi servizi si rivolgono al privato – come avvocati o aziende – e a grandi aziende che erogano il servizio delegando le indagini a SOLE.

Un grande punto di forza sta nel rispetto e nel controllo della privacy sancito dal DPO nominato presso garante.

La qualità del lavoro è attestata da un wording preciso e idoneo all’utilizzo nelle procedure giuridiche.

Per stare al passo coi tempi SOLE Investigazioni ha creato un e-commerce e un’area online grazie ai quali è possibile richiedere e acquistare ogni servizio in tempi brevissimi e sempre corredati da un’ottima assistenza clienti certificata con un punteggio di 4,2 da Trustpilot.

SOLE non è un’azienda che “vende indagini patrimoniali” quanto invece un partner investigativo a 360° che da oltre 50 anni aiuta professionisti, privati e imprese: parliamo di una realtà strutturata che lavora a fianco dei propri clienti aiutandoli a risolvere un problema.

Per maggiori informazioni su questa realtà tutta italiana è possibile consultare il sito web https://inforecuperocrediti.com/ mentre per rimanere aggiornati su sentenze, novità e procedure, SOLE Investigazioni ha creato un blog e una newsletter di supporto a chiunque sia interessato a queste delicate tematiche.

