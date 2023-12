INDIAWOOD 2024: la trasformazione del panorama della lavorazione del legno e della produzione di mobili in Asia

Dicembre 15, 2023

BENGALURU, India, 15 dicembre 2023 /PRNewswire/ — In programma dal 22 al 26 febbraio 2024 presso il Bangalore International Exhibition Centre, a Bengaluru, INDIAWOOD 2024, l’edizione più grande nella storia di questo evento, sarà il palcoscenico per innovazioni ed eccellenza senza precedenti nel settore della lavorazione del legno e della produzione di mobili. Con oltre 950 aziende presenti provenienti da più di 50 paesi sparse sui 75.000 m2 della fiera, la prossima edizione ospiterà un gruppo impressionante di partecipanti. Paesi di tutto il mondo, tra cui Germania, Italia, Francia, Malaysia, Canada, Usa e Turchia saranno rappresentati nei padiglioni ufficiali. Tra gli eventi ospitati all’interno della fiera vi saranno l’esposizione India Mattresstech & Upholstery Supplies Expo, assieme agli eventi concomitanti Wood+ in Architecture & Design e Surface in Motion India.

L’evento prevede una serie completa di seminari, workshop e tavole rotonde sotto la guida di esperti e leader di pensiero. I partecipanti avranno la possibilità di ottenere informazioni preziose sulle tendenze emergenti del settore, sulle pratiche sostenibili e sulle tecnologie innovative.

Produttori di mobili e cucine, architetti, interior designer, commercianti di legname, operatori di segherie, costruttori, imprenditori, distributori di ferramenta e rivenditori da tutto il paese e dai paesi confinanti quali Nepal. Buthan, Sri Lanka, dal Medio Oriente e da altri paesi internazionali prenderanno parte a questo enorme evento di 5 giorni.

L’esposizione ha rivestito un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita del settore della lavorazione del legno in India, che ha registrato un notevole sviluppo negli anni, con un valore stimato di 15,79 miliardi di USD nel 2023, che si prevede raggiungerà i 26,85 miliardi di USD entro il 2028, con un robusto CAGR dell’11,20% nel periodo 2023-2028.

“INDIAWOOD 2024 è più di una semplice fiera: è un mercato dinamico che riunisce i visionari e i pionieri dei settori della lavorazione del legno e della produzione di mobili”, ha dichiarato Sonia Prashar, Direttrice generale, NürnbergMesse India. “L’evento di quest’anno è orientato alla promozione di innovazione, sostenibilità e opportunità commerciali redditizie, volte a rafforzare la posizione dell’India in qualità di leader globale del settore.”

CROCEVIA DI TENDENZE E INNOVAZIONI

L’integrazione di tecnologie avanzate come le macchine utensili CNC (macchine a controllo numerico computerizzato), l’automazione e i software di progettazione digitale ha consentito di aumentare la precisione, l’efficienza e la creatività nei processi di lavorazione del legno e produzione di mobili in India. A seguito della crescente tendenza all’urbanizzazione e alla richiesta di spazi abitativi più piccoli, è aumentata la domanda di mobili modulari, multifunzionali e in grado di risparmiare spazio. INDIAWOOD offre sistematicamente prodotti, soluzioni e contenuti relativi a ogni aspetto del settore della lavorazione del legno e della produzione di mobili, offrendo la piattaforma più curata per i visitatori.

Contatto per l’evento: Pradeep Kumar Gopal,+91 9986066910,pradeepkumar.gopal@nm-india.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YoXyxy4H9LwLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2300027/INDIAWOOD_2023_Logo.jpg

