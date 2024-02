Industria pesante dello Shandong – Riunione degli amministratori delegati di Weichai Power nel 2024: uno sguardo indietro a due decenni di formazione delle industrie globali

Febbraio 5, 2024

WEIFANG, China, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Il 4 febbraio, leader di tutto il mondo si sono riuniti a Weifang, in Cina, per la quinta edizione della Shandong Heavy Industry – Weichai Power Global CEO Conference, un evento che ha visto la partecipazione di 58 dirigenti C-suite e top management provenienti dalle attività del Gruppo Shandong Heavy Industry (in seguito denominato “Gruppo”) in 14 paesi e regioni. L’incontro ha fornito una piattaforma per questi leader internazionali, insieme alle loro controparti dei marchi nazionali del Gruppo, per tracciare la direzione futura del conglomerato ed esplorare le strategie per ottenere una crescita coesa in tutti i settori industriali del mondo.

Tan Xuguang, presidente del Gruppo Shandong Heavy Industry e di Weichai Power, ha presieduto l’evento e ha presentato un discorso dal titolo “Guadagnare il rispetto dei clienti globali attraverso la forza”. Nelle sue osservazioni, Tan ha riflettuto sull’impressionante percorso del Gruppo negli ultimi 20 anni, un periodo caratterizzato dall’espansione su scala globale attraverso riorganizzazioni strategiche e l’integrazione di diverse culture aziendali, che hanno portato a una collaborazione efficace e a successi condivisi tra i vari settori di attività. “L’aspirazione a creare un’azienda di livello mondiale e a garantire il benessere dei nostri 150.000 dipendenti a livello globale è il sogno che ci unisce”, ha dichiarato Tan.

In una mossa strategica che ha posto le basi per una trasformazione sostanziale dell’intero settore, l’acquisizione di Zhuzhou Torch Spark Plug da parte di Weichai Power nel 2005 ha segnato l’inizio del viaggio cruciale del Gruppo Shandong Heavy Industry verso l’integrazione e il progresso industriale globale. Nato come specialista nella produzione di motori, il Gruppo si è rapidamente evoluto, alzando il livello con l’introduzione del primo gruppo di motopropulsori al mondo con standard d’oro. Questa evoluzione ha catalizzato l’espansione in diversi settori, tra cui i veicoli commerciali, le macchine agricole, le attrezzature per l’edilizia, la logistica intelligente e le attrezzature per il trasporto marittimo. La deliberata diversificazione non solo ha rafforzato la posizione di Shandong Heavy Industry all’avanguardia nel settore delle attrezzature industriali, ma ha anche cementato la sua statura di conglomerato multinazionale leader in Cina con una formidabile impronta internazionale. Il fatturato operativo annuo del Gruppo è salito a 72 miliardi di dollari, mentre l’indice transnazionale ne esemplifica la portata globale al 48,57%.

Il Gruppo Shandong Heavy Industry è stato in prima linea nel promuovere una collaborazione aperta, ampliando sistematicamente la sua alleanza con marchi strategici. Il portafoglio del conglomerato comprende ora nomi riconosciuti come Weichai Power, China National Heavy Duty Truck, Shaanxi Heavy Duty Automobile, Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology, Shantui Construction Machinery Co. Oltre ai successi nazionali, il Gruppo vanta partecipazioni significative in importanti aziende globali: l’italiana Ferretti, le tedesche KION Group e Linde Hydraulics, le statunitensi Dematic e PSI e la francese Moteurs Baudouin. Con centri di innovazione tecnologica in oltre 10 Paesi, Shandong Heavy Industry fornisce soluzioni relative a prodotti e servizi in più di 150 Paesi e regioni. Il gruppo è leader nel mercato globale delle vendite di motori pesanti, trasmissioni per impieghi gravosi e autocarri pesanti, mentre i suoi carrelli elevatori industriali e gli yacht di lusso sono celebrati come marchi internazionali di alto livello. Nel 2023, il Gruppo ha registrato un’impennata senza precedenti del 33% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i ricavi operativi e un raddoppio degli utili, segnando la performance finanziaria di maggior successo fino ad ora.

Guardando al futuro, Tan ha sottolineato l’importanza cruciale di riunire un’élite di CEO per elevare l’azienda alla ribalta mondiale. Ha auspicato una trasformazione completa del significato di essere CEO, esortandoli a diventare imprenditori tecnologicamente abili che incarnano anche il ruolo di pensatori visionari, ingegneri esperti, esecutori tenaci e inviati culturali. Adottando una visione globale, un orientamento strategico e un approccio sistematico, questi leader hanno il compito di generare un valore maggiore per i clienti e di posizionare l’azienda come una realtà prestigiosa, rispettata a livello globale nel settore delle apparecchiature industriali, ha spiegato Tan.

