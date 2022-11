INECO AFFRONTA LO SPORCO DI MOQUETTE E TAPPETI CON IL NUOVO CARPET ONE SPOT

Novembre 2, 2022

L’innovatore di articoli smart per la casa presenta un nuovo modo per rimuovere le macchie con il detergente per moquette e tappeti wireless

BERLINO, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ — Tineco, innovativo leader nella cura dei pavimenti e negli elettrodomestici intelligenti, ha annunciato oggi l’espansione del suo portfolio di prodotti per la pulizia di moquette e tappeti con CARPET ONE Spot, compatto e portatile. Questa innovazione si basa sulla serie per la pulizia di moquette e tappeti lanciata di recente, che comprende CARPET ONE, CARPET ONE PRO e iCarpet, e dimostra ulteriormente l’impegno di Tineco nello sviluppo di soluzioni per la pulizia più smart, che offrono ai consumatori una pulizia di qualità professionale utilizzabile in casa quando e dove necessario. CARPET ONE Spot è arrivato in tempo per i mesi invernali, quando i consumatori desiderano mantenere la casa pulita col tempo più umido e si preparano a intrattenere famiglia e amici per le vacanze natalizie.

CARPET ONE Spot rimuoverà efficacemente le macchie e le tracce di sporco da una varietà di superfici, tra cui tappeti, tappezzerie, scale o l’interno dell’auto. Con l’innovativa modalità Spot e la tecnologia proprietaria a sensori intelligenti iLoop™ di Tineco, il dispositivo rileva, pulisce e rimuove da solo le macchie resistenti, senza necessità di lavaggi manuali frequenti per tenere pulito. In base al problema rilevato, il dispositivo di peso contenuto regola automaticamente la velocità dei rulli e il flusso dell’acqua per garantire un pulito sicuro.

“Mentre continuiamo a creare soluzioni innovative per la cura dei pavimenti, che rendono più semplice affrontare i problemi della vita quotidiana, siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma di prodotti per la pulizia dei tappeti e delle moquette con il lancio di CARPET ONE Spot”, ha dichiarato Marco Getz, General Manager di Tineco Europe. “Con tecnologie senza pari, come una modalità Spot davvero unica e una funzione di autodetersione più completa, ci aspettiamo che i consumatori apprezzino il nostro “Spot” , in particolare chi ha dei bambini e i proprietari di animali domestici”.

CARPET ONE Spot è disponibile da metà novembre su Amazon e Tineco.com al prezzo di 499 euro. Dal 1 novembre al 14 novembre 2022, lo CARPET ONE Spot è disponibile in prevendita sullo store online Tineco con esclusive offerte di lancio.

Informazioni su Tineco

Fondata nel 1998, Tineco ha guidato l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici smart specializzandosi nella creazione di tecnologie intelligenti per rendere i prodotti per la casa di uso quotidiano più facili da usare. Oggi, Tineco si è rapidamente trasformata in leader nella categoria smart gadget con le sue soluzioni di pulizia intelligente: gli aspirapolvere PURE ONE, gli aspirapolvere a umido/secco FLOOR ONE, lavatappeti e lavamoquette CARPET ONE e il nuovissimo elettrodomestico da cucina TOASTY ONE.

