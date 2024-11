Infestanti in casa, come debellarli in modo autonomo ma con prodotti professionali

15 Novembre 2024

(Adnkronos) – Zanzare, formiche, blatte, ragni, termiti, tarli, farfalline della dispensa, pesciolini d’argento. Il portale Il-formichiere.it di Gianluca Zucchet mette a disposizione i migliori prodotti ‘fai da te’ per la disinfestazione, ma con un esperto online che spiega funzionalità e dosaggi.

Roma, 15 novembre 2024. A causa dei cambiamenti climatici e delle temperature sopraelevate degli ultimi anni, le case sono sempre più infestate da diverse specie di insetti: zanzare, formiche, blatte, ragni, termiti, tarli, farfalline della dispensa (plodia), pesciolini d’argento (lepisma). Le infestazioni si sono quindi moltiplicate, di ogni specie, e possono avere conseguenze dannose. Quando si tratta di situazioni non particolarmente complesse, si può intervenire con il ‘fai da te’, ma è sempre importante avvalersi di prodotti professionali e soprattutto sapere come usarli in modo corretto. È questa la missione del portale e-commerce Il-formichiere.it realizzato dalla ditta Zucchet Italia, da oltre 70 anni specializzata in disinfestazione.

“Nel nostro portale è disponibile un numero selezionato di prodotti delle migliori marche nazionali e internazionali – specifica Gianluca Zucchet, amministratore unico del portale Il-formichiere.it e della ditta romana Zucchet Italia –. Sono tutti mirati per risolvere ogni tipo di problema di infestanti che affliggono la vita quotidiana. Sono presenti gli stessi prodotti professionali che utilizziamo nei nostri interventi, ma riadattati per essere usati in modo semplice e chiaro da chi non ha esperienza. Ogni prodotto ha la sua scheda, con dettagli sia per la risoluzione del problema che per il mantenimento del trattamento”.

Oggi esistono prodotti affidabili, perchè usati dai professionisti, che rispondono a specifiche esigenze di disinfestazione. Ad esempio i formulati in gel per formiche o blatte, poco tossici e molto semplici da usare, più efficaci e soprattutto più sicuri dei prodotti a spruzzo. Alcuni prodotti del portale Il-formichiere.it, inoltre, sono brandizzati “TOTAL” a marchio Zucchet Italia. “Questa linea nasce dalla nostra lunga esperienza in questo settore – sottolinea Gianluca Zucchet –. Consiglio di fare molta attenzione ai prodotti base in vendita al supermercato, in ferramenta o in siti web non specializzati, perché possono essere nocivi o non adatti alle proprie esigenze. I prodotti per la disinfestazione possono diventare potenzialmente rischiosi e letali per alcune specie di animali che convivono con noi. Vanno prese le giuste precauzioni nel fare questi interventi in autonomia. Per questo, pur trattandosi di prodotti semplici da usare, chi acquista sul nostro portale Il-formichiere.it trova sempre online un esperto che accompagna nel loro uso con tutte le spiegazioni, sia al telefono sia tramite WhatsApp”.

Il-formichiere.it è frutto dell’ampia esperienza di Zucchet Italia, che opera da oltre 70 anni nel mondo della disinfestazione ed è punto di riferimento a Roma e nel Lazio. Nel portale sono disponibili prodotti mirati e l’attrezzatura completa per risolvere ogni tipo di problema di infestanti negli ambienti familiari, dal piccolo balcone al grande terreno, che mettono in pericolo il benessere e la salute della persona.

