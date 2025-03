Infinite Loop rivoluzione la manutenzione aziendale con Maintify

24 Marzo 2025

– Roma, 24 marzo 2025.Nell’era dell’industria 4.0, dove l’efficienza e la produttività sono imperativi categorici, la gestione della manutenzione assume un ruolo sempre più centrale, trasformandosi da semplice attività di routine a strategia aziendale di primo piano. Un approccio proattivo alla manutenzione, infatti, si rivela fondamentale per garantire la continuità operativa, ottimizzare i costi e prolungare la vita utile degli asset.

Nell’era della digitalizzazione, inoltre, le aziende di ogni settore stanno vivendo una trasformazione radicale nel modo in cui gestiscono questa attività. Di fronte alla crescente complessità degli asset e delle infrastrutture, i software di gestione della manutenzione emergono quindi come strumenti indispensabili per ottimizzare i processi e garantire l’efficienza quotidiana.

A comprendere pienamente queste evidenze ci ha pensato Infinite Loop, società leader del settore dei servizi digitali, che di recente ha lanciato il software Maintfy, destinato a rivoluzionare i processi di manutenzione aziendali.

Ecco come funziona.

Cos’è e come funziona Maintify

Come appena accennato, Maintifyè un software sviluppato da Infinite Loop in grado di centralizzare le informazioni cruciali relative agli asset aziendali, dagli storici di manutenzione ai costi, consentendo una gestione più efficace e proattiva di questo processo.

In questo modo, la pianificazione e la programmazione delle attività di manutenzione diventano più precise, con la possibilità di assegnare risorse e gestire calendari in modo ottimizzato, potendo quindi organizzare gli interventi preventivi e di prolungare la vita utile degli asset, anche grazie a una semplificazione relativa alla creazione e il monitoraggio degli ordini di lavoro, portando a un miglioramento sul controllo delle priorità e dei tempi e a una massimizzazione dell’efficienza del personale e delle attrezzature.

Un aspetto fondamentale di Maintify è senza dubbio la gestione delle scorte, degli ordini di acquisto e delle risorse, che permette di ottimizzare il budget dedicato alla manutenzione e monitorare i ricambi e i materiali, razionalizzando le forniture e controllando i costi.

A questo si aggiunge una generazione di report personalizzati e un’analisi dei dati, mediante sensori e sistemi di monitoraggio, che consente di individuare le tendenze, prevedere i guasti e ottimizzare le strategie di manutenzione predittiva, offrendo una visione chiara delle prestazioni, così da identificare da una parte le aree di miglioramento e prendere decisioni informate, e dall’altra di offrire una panoramica completa anche per lo staff impiegato nei processi produttivi, evitando di dover pianificare attività di formazione relative.

Infine, la mobilità è un altro vantaggio chiave, con l’accesso al software tramite dispositivi mobili che consente ai tecnici di campo di operare e di controllare in tempo reale, garantendo un altissimo grado di sicurezza e conformità alle normative.

Cos’è Infinite Loop

Infinite Loop è una società IT specializzata in servizi digitali su larga scala, che offre servizi personalizzati per aiutare le aziende a ottimizzare i processi, raggiungere nuovi mercati e ottenere un vantaggio competitivo. Il team, guidato dai fondatori Simone Bierti (CEO) e Giorgio Minisini (COO), vanta una consolidata esperienza nel settore ICT e comprende professionisti altamente qualificati in diversi ambiti, distinguendosi per la sua capacità di combinare creatività e tecnologia, offrendo soluzioni innovative e su misura per le esigenze dei propri clienti.

Tra i prodotti di maggior successo, oltre al già citato Maintify, troviamo ADSsportfy, un software innovativo che rivoluziona il mercato della pubblicità sportiva, offrendo alle società un potente strumento per massimizzare la vendita di spazi promozionali, ottimizzando le tattiche di comunicazione e gestendo con efficacia gli spazi pubblicitari, e ILMed, un sistema di telemedicina all’avanguardia che trasforma la relazione tra medici e pazienti. Grazie a un’interfaccia user-friendly, il software facilita lo scambio di dati, le visite virtuali e il controllo a distanza delle condizioni cliniche, garantendo un accesso rapido e sicuro ai servizi sanitari, migliorando l’esperienza del paziente e la gestione delle terapie.

INFINITE LOOP S.R.L.

Sede legale:

via J. Linussio, 1

33020 AMARO (Udine)

Italy

Tel: +39 0433 892185

Mail: info@theinfiniteloop.it

Sito: www.theinfiniteloop.it