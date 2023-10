Infor Ma srl: “Una soluzione ad hoc per i suolifici, realizzata con tutta la nostra esperienza al servizio dei clienti”

Ottobre 30, 2023

(Adnkronos) – L’azienda, partner Zucchetti, oltre a proporre il software Trendy si offre come consulente al servizio delle società del settore

Civitanova Marche, 30 ottobre 2023 Alla base del successo del Made in Italy ci sono l’esperienza e le competenze proprie dell’artigianato, che portano le nostre imprese a distinguersi in tutto il mondo. È il caso, per esempio, dei suolifici, che uniscono la cura nella lavorazione a soluzioni altamente tecnologiche inserite nelle linee produttive. Ordini e richieste in arrivo da diversi paesi e procedure burocratiche complesse da effettuare, tuttavia, rischiano di mettere in difficoltà queste aziende, che spesso non dispongono di uffici tecnici e commerciali molto numerosi.

La soluzione migliore, come dimostrano le scelte fatte negli anni da molte imprese, è quella di scegliere software per la gestione specializzati sul singolo settore, meglio se proposti da realtà pronta a fornire supporto anche ad installazione avvenuta. “Nel tempo, grazie all’esperienza maturata in trent’anni di lavoro in questo settore, siamo diventati dei veri e propri consulenti per l’organizzazione e gestione dei suolifici” spiega Giuseppe Finocchi, titolare di Infor Ma, azienda partner Zucchetti specializzata dell’ideazione di soluzioni software e servizi innovativi, ideatrice di Trendy, software realizzato appositamente le aziende della moda, per rispondere alle loro esigenze e alla crescente richiesta di strumenti che favoriscano la collaborazione e lo scambio di informazioni a tutti i livelli.

Trendy Soles, ideata per rispondere in particolare alle esigenze dei suolifici, negli anni si è affermata come soluzione di riferimento per le imprese del settore a livello nazionale. “Quando una nuova azienda inizia a lavorare con il nostro software, o anche successivamente, ci chiede consigli e soluzioni per gestire al meglio la sua attività – aggiunge Finocchi – Conosciamo perfettamente le problematiche e le criticità di questo settore e siamo in grado di offrire input per migliorare l’intera organizzazione aziendale”.

Ed è lavorando in questa direzione, per esempio, che Infor Ma ha sviluppato WipMon, applicativo web per il monitoraggio del processo produttivo interno all’azienda ed esterno. Grazie alla sua natura cloud-native e alla sua integrabilità con qualsiasi software di gestione, WipMon consente di seguire in tempo reale il percorso di ogni prodotto attraverso tutte le fasi della sua realizzazione: dal semilavorato allo stato finito, con la possibilità di monitorare anche materiali di scarto e sottoprodotti.

