Information & Security, Pietro Francesco Sinatra: “Videosorveglianza, l’80% dei Comuni italiani non in regola con la normativa sulla privacy”

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – Responsabile di un’azienda per la cyber security, Sinatra lancia l’allarme: fondamentale per le amministrazioni e gli enti privati mettersi in sicurezza in un ambiente tecnologico a più digitale

Nuoro, 28 febbraio 2023. L’80% dei Comuni italiani non è in regola con la normativa sulla privacy in ambito videosorveglianza. È di grande rilevanza il monito lanciato da Pietro Francesco Sinatra, responsabile della società tecnologica Information & Security, che mette in guardia le amministrazioni pubbliche che utilizzano tali sistemi sprovvisti delle corrette autorizzazioni. Parliamo di passaggi normativi delicati, dove il rispetto della privacy, come spiegato da Sinatra, è di fondamentale importanza per lo sfruttamento della videosorveglianza per fini quali il controllo di atti vandalici e per la sicurezza stessa dei cittadini. “Senza l’esposizione del regolamento sulla privacy, si rischiano sanzioni salate: è necessario seguire i corretti passaggi normativi”, prosegue il fondatore della società con sede a Nuoro. I rischi sono importanti visto che le autorità garanti possono multare fino a 20 milioni di euro le amministrazioni comunali che non rispettano la normativa sulla privacy. “Ecco perché diventa della massima importanza investire sulla messa a norma dei sistemi, potendo basarsi anche sulle risorse messe in campo con il PNRR”, ricorda Sinatra. Infatti, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono a disposizione ingenti somme che aiutano ad andare incontro alle esigenze digitali del presente, capaci di colmare i gap ancora esistenti nella maggior parte delle realtà italiane. Information & Security opera su tutto il territorio nazionale offrendo consulenza sia alle strutture pubbliche che alle aziende private per la gestione della sicurezza informatica, supportando amministrazioni ed enti nella costruzione di un ambiente digitale sicuro e tecnologicamente avanzato. Dalla normativa GDPR, il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, alla stesura del piano triennale di informatizzazione, l’azienda nuorese di Pietro Francesco Sinatra mette a disposizione un’esperienza pluritrentennale nel campo informatico. “L’ambiente digitale offre numerose opportunità, con i rischi legati che — aggiunge l’imprenditore sardo — possono essere gestiti in tutta sicurezza nel quadro normativo di riferimento, senza rischi per le amministrazioni, gli enti privati e i cittadini”.

