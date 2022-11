Infrastrutture S.p.A., attraverso Hergo Japan Energy, si aggiudica gara in Giappone per progetto eolico onshore da 30 MW

Novembre 28, 2022

(Adnkronos) – • Infrastrutture S.p.A., attraverso Hergo Japan Energy, ha concluso con successo la gara per l’assegnazione della tariffa relativa al progetto eolico onshore di Kuma, nella prefettura di Kumamoto, a 15,90 JPY/kWh (circa 0,11 €).

• Hergo Japan Energy Corporation – controllata giapponese di Infrastrutture S.p.A in Giappone – sta sviluppando numerosi impianti per oltre 250 MW di energia eolica e fotovoltaica in Giappone.

Tokyo, 28 Novembre 2022 – Hergo Japan Energy (“HJE”), società interamente controllata da Infrastrutture S.p.A., ha vinto la gara per l’assegnazione di una tariffa di alimentazione (“FIT”) pari a 15,90 JPY/kWh (circa 0,11 €) per un progetto eolico onshore per circa il 3% della capacità in assegnazione a livello nazionale.

Il sito designato per il parco eolico da 30 MW si trova presso la Kuma Cattle Farm nella prefettura di Kumamoto. HJE sta per stipulare l’accordo di interconnessione con la società di trasmissione regionale e formalizzerà il diritto al FIT entro marzo 2023. Il progetto dovrebbe entrare in esercizio verso la fine del 2027 e consentirà di risparmiare circa 29.000 tonnellate di CO2 all’anno e di soddisfare la domanda annuale di elettricità di circa 16.200 famiglie.

“Siamo felici di questo successo del nostro Team in Giappone che conferma gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati per fare la nostra parte nella transizione energetica e dare il nostro contributo nel rendere il Giappone più autosufficiente dal punto di vista energetico, coerentemente con la strategia impostata oltre 10 anni fa dopo il Grande Terremoto del Giappone Orientale”. – ha dichiarato Pier Francesco Rimbotti, CEO di Infrastrutture S.p.A.

Minoru Saito, CEO di Hergo Japan Energy, ha commentato: “Siamo soddisfatti di questo traguardo dopo due anni e mezzo di intensi sforzi da parte del team. Anche se ci sono molti passaggi da svolgere per arrivare alla costruzione del parco eolico, l’aggiudicazione di FIT aumenta certamente la nostra motivazione a raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile.”

Gianluigi Benedetti, Ambasciatore Italiano in Giappone, commenta:“Il successo di Hergo Japan testimonia ulteriormente le straordinarie capacità tecnologiche e industriali che l’Italia può offrire in settori chiave per il futuro delle nostre società e del nostro pianeta, come le energie rinnovabili e la transizione energetica sostenibile. A livello più ampio, questo sviluppo rappresenta un ulteriore significativo contributo al rafforzamento della partnership economica, tecnologica e commerciale tra Italia e Giappone, che costituisce uno dei principali motori delle nostre relazioni bilaterali.”

Hergo Japan Energy Corporation K.K.

Hergo Japan Energy Corporation (HJE), (www.hergojapan.com), gestisce progetti di generazione di energia rinnovabile in tutto il Giappone, dalla selezione dell’area al’esercizio. La nostra missione è contribuire allo sviluppo di comunità in cui i residenti locali siano soddisfatti e aumentare il benessere attraverso le energie rinnovabili econtribuire alla costruzione di una società sostenibile per le generazioni future.

HJE ha ereditato il DNA della sua società madre, Infrastrutture S.p.A. sviluppando un totale di circa 60 MW di attività di generazione di energia solare in Giappone. Attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, stiamo compiendo passi avanti verso lo sviluppo delle comunità locali e la realizzazione di una società sostenibile.

Infrastrutture S.p.A.

Infrastrutture S.p.A. (IFT), (www.infrastrutture.eu), investitore pioniere nel settore delle energie rinnovabili, opera da oltre 60 anni nel settore energetico e dal 1995 come IPP (Independent Power Producer), nella produzione di energia rinnovabile e negli investimenti sostenibili. La società, guidata da Pier Francesco Rimbotti, è presente in Europa, Asia e America Latina ed è attiva nei settori del fotovoltaico, dell’eolico e del biometano. Ha contribuito allo sviluppo di oltre 1000 MW di energie rinnovabili.

Il Gruppo possiede un portafoglio di impianti eolici, fotovoltaici e a biometano in Italia, Giappone e America Latina, con alcuni impianti in funzione, altri in costruzione e altri ancora in fase di sviluppo, ed è inoltre molto attivo nella gestione degli asset e nelle operazioni a supporto degli investimenti a lungo termine propri e dei propri partner.

Per ulteriori informazioni:

Antonella La Torre – Head of Communication & External Relations

Infrastrutture S.p.A.

M. +39 3409816179 – e-mail: a.latorre@infrastrutture.eu