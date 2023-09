Ingenico e Diggecard presentano una soluzione integrata di gift card per gli acquirer che utilizzano PPaaS, la Payments Platform as a Service di Ingenico

Settembre 19, 2023

– PARIGI, 19 settembre 2023 /PRNewswire/ — Ingenico, leader globale nelle soluzioni di pagamento, e Diggecard, esperto mondiale nella tecnologia di carte regalo, hanno annunciato che i servizi di Diggecard sono ora disponibili su PPaaS, l’innovativa piattaforma in cloud di Ingenico. L’annuncio coincide con il lancio dei servizi di gift card su PPaaS, che consente la perfetta combinazione di pagamenti e servizi di business.

Diggecard consente una gestione completa delle gift card fisiche o digitali presso il punto vendita, compresi i servizi di emissione, rimborso, nonché la visualizzazione dei saldi e delle scadenza. Le carte regalo digitali possono essere inviate tramite SMS, e-mail o QR code. Diggecard propone anche una vasta gamma di funzionalità di analisi e reporting per supportare i merchant nel comprendere meglio i propri clienti.

Attraverso la sua tecnologia white label, Diggecard offre ai commercianti l’accesso a una gamma completa di servizi di carte regalo standalone. PPaaS semplifica l’onboarding per gli acquirer, rendendo i programmi di gift card accessibili a nuove categorie di retailer, contribuendo a generare nuovi flussi di entrate e a migliorare il coinvolgimento dei consumatori. Le carte regalo sono riconosciute come un modo efficace per aumentare le entrate dei negozianti. Grazie a PPaaS, oggi anche i piccoli merchant connessi alla piattaforma tramite loro acquirer possono beneficiare delle stesse funzionalità un tempo riservate solo ai grandi retailer, e possono persino ottimizzare l’uso delle carte regalo di Diggecard in modi più innovativi, come ad esempio per rimborsare i clienti al posto dei contanti, a garanzia che vengano riutilizzati per acquisti successivi.

Per i clienti di Ingenico (banche, acquirenti, services providers e ISV, per i quali i pagamenti sono sempre più importanti) servizi come le carte regalo sono essenziali per mantenere la fedeltà dei merchant e aumentare i ricavi. E PPaaS consente loro di farlo rapidamente e con costi minimi.

“Grazie all’innovativa piattaforma PPaaS di Ingenico, siamo in grado di offrire le nostre soluzioni di carte regalo non solo alle grandi aziende, ma anche alle piccole e medie imprese, che tradizionalmente non erano avvantaggiate nel settore delle gift card. L’integrazione con PPaaS facilita la rapida implementazione dei nostri servizi a livello mondiale” – ha dichiarato Kristian Stølen, co-fondatore di Diggecard.

Giulio Montemagno, Managing Director di PPaaS di Ingenico, ha aggiunto: “Condividiamo con Diggecard la visione del mercato delle gift card e l’importanza di renderle disponibili per una gamma di esercenti sempre più ampia. I nostri clienti vogliono fornire i migliori servizi ai loro merchant e PPaaS è la soluzione ideale per raggiungere questo obiettivo in modo efficace”. Top di forma

A proposito di INGENICO

Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, Acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, fornisce terminali, soluzioni e servizi di livello mondiale che consentono ai clienti un agevole accesso all’ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l’innovazione è parte integrante dell’approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti ad anticipare le tendenze e contribuire a plasmare l’evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo. Ingenico.it

A proposito di DIGGECARD

Diggecard è una società SaaS mondiale che fornisce soluzioni di carte regalo end-to-end a banche, acquirer e fornitori di tecnologia per aiutarli ad arricchire la proposta di servizi di valore per i loro commercianti. La piattaforma Diggecard consente ai merchant di stabilire e gestire programmi di gift card omnicanale, consentendo la vendita e il rimborso di carte regalo fisiche e digitali attraverso vari canali di vendita, sia in negozio che online. Semplificando il processo di onboarding dei commercianti e offrendo un back office self-service, Diggecard consente ai negozianti di gestire la soluzione in modo indipendente, riducendo la loro dipendenza dagli aggregatori di merchant per il supporto clienti e l’assistenza continua. Questa suite completa di funzionalità garantisce un’esperienza fluida per i merchant e i loro clienti, consolidando la posizione di Diggecard come partner fidato e affidabile nel settore delle carte regalo. Diggecard.com

