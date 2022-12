inGroup International annuncia risultati da record tra i suoi Partner, un nuovo Rango Top e un nuovo COO

Dicembre 27, 2022

Notizie dal recente Summit della Leadership Globale di inGroup

SAN JUAN, Porto Rico, Dec. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — I 100 migliori Leader Partner di inGroup International si sono recentemente riuniti con una selezione di componenti del team aziendale in occasione del Summit della Leadership Globale 2022 dell’azienda presso il Resort Casa de Campo nella Repubblica Dominicana. L’evento ha celebrato un anno di importanti miglioramenti del programma e una forte crescita, coronata da diversi successi storici dei leader.

I risultati più importanti sono quelli di due Leader Partner, Antonio Martínez di Andorra e Sultana Shaimardanova del Kazakistan, che hanno raggiunto il livello di Ambassador Board of Directors. Un livello che non era ancora stato raggiunto.

“Nutriamo la massima ammirazione e il massimo rispetto per questi due pionieri! Il loro straordinario successo è il risultato della loro grande leadership e del loro instancabile impegno. È una prova incoraggiante del fatto che i miglioramenti apportati alla Membership e alla Partnership nel corso di quest’anno stanno producendo il valore che avevamo previsto”, ha dichiarato il Co-CEO e Co-Fondatore Frank Codina.

“I loro successi ci hanno ispirato a istituire un nuovo livello massimo a cui i Partner possono aspirare, il livello Royal Ambassador Board of Directors. I Leader che raggiungono questo livello riceveranno il doppio del già generoso bonus che solo gli Ambassador Board of Directors possono guadagnare. Questo spinge a un livello superiore le possibilità di guadagno dei top Leader Partner”.

Tra gli altri Premi alla Leadership degni di nota, 3 leader del Board of Directors sono entrati a far parte della Hall of Fame di inGroup.

Santiago Santiago da Porto Rico, Jonatan Diaz da Andorra e Nataliia Shevela dall’Ucraina.

Per essere inseriti nella Hall of Fame è necessaria una produzione di squadra d’eccellenza per quattro anni. Il fatto che tre leader si siano qualificati nello stesso anno dimostra la forza complessiva del sistema. Solo coloro che sviluppano in modo costante ed efficace altri leader forti possono essere presi in considerazione. Si tratta della massima onorificenza a vita conferita da inGroup ai suoi Leader.

Inoltre, Jorge Torres, un membro del Board of Directors di Andorra, è stato premiato per avere ottenuto i migliori punti e guadagni dell’azienda durante il concorso Summit della Leadership Globale.

inGroup ha anche colto l’occasione per annunciare che Anthony Varvaro, il Direttore Finanziario di inGroup, è stato promosso e ha assunto il ruolo di Direttore Operativo. Egli ricoprirà il ruolo di COO e CFO.

“Anthony ha dimostrato di essere un leader dirigenziale di grande valore. Con il suo operato ha migliorato costantemente la salute finanziaria di inGroup. Siamo grati per la sua leadership e siamo lieti di promuoverlo a questo nuovo livello”, ha dichiarato il Co-CEO e Co-Fondatore Frank Codina.

I Partner di inGroup International promuovono la loro attività principale inCruises, il club di viaggi a premi con la crescita più rapida al mondo. I pagamenti dell’iscrizione al club sono abbinati a doppi Crediti Premio, il che aumenta il potere d’acquisto delle vacanze. I Membri utilizzano i Crediti Premio per prenotare hotel e resort attraverso il marchio inStays. I risparmi ottenuti grazie ai Crediti Premio si sovrappongono al minor prezzo di vendita al dettaglio e i Crediti Premio non scadono mai. Il sito web di inCruises, facile da navigare, supporta 17 lingue per servire al meglio la sua comunità globale.

Le iscrizioni al Club inCruises sono distribuite esclusivamente attraverso Partner Indipendenti che possono percepire compensi per il fatto di comunicare ad altri i vantaggi dell’iscrizione.

Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group.

Informazioni su inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggi in abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio del suo fiore all’occhiello inCruises nel 2016, l’azienda ha registrato più di un milione di Membri e Partner in 200 paesi. Nel 2022 è stato inoltre introdotto inStays, portando l’offerta disponibile ai Membri a quasi 200.000 crociere, hotel e offerte di resort. inGroup sta facendo una reale differenza nella vita dei Membri del Club inCruises ed è impegnata a fornire in modo etico l’opportunità di avere un’attività commerciale alla sua crescente squadra di Partner. Inoltre, l’azienda ha assunto l’impegno di una cittadinanza aziendale globale positiva sostenendo Mercy Ships, 4Ocean, la Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group e inCruises.

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all’indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63ac26df-c3d4-4a9f-8580-a548881065ce/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04e0047f-52e2-4c30-80cc-8acf3fd315f5/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c08d11b7-8fb7-49fb-9643-cc18f4ad9da8/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e57dfe0-e329-4c22-ae6d-7914854d59f3/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1bb7ea15-da58-4746-b1dd-10aa09f9b7f3/it